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Gülen'den Erdoğan'a: Geçmiş olsun

Zaman Gazetesi'nde 'Fethullah Gülen' imzasıyla 'Geçmiş olsun' başlıklı ilan yayınlandı

13 Mart 2013 12:42

Fethullah Gülen, gribe yakalanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gazete ilanı ile 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Zaman Gazetesi'nde 'Fethullah Gülen' imzasıyla 'Geçmiş olsun' başlıklı ilan yayınlandı. İlanda şöyle denildi: "Yaptığı çalışmalarla ülkemiz ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunan, çalışkanlığı ve gayretleriyle her günü dolu dolu yaşayan Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığını büyük bir teessürle öğrendim. Neyse ki meselenin 'gribal bir enfeksiyon' olduğunu ve birkaç günlük istirahatten sonra vazifesinin başına geçip hizmetlerine devam edeceği bilgisine ulaştım ve bu müjdeli haberle mesrur oldum. Cebab-ı Mevla'dan Sayın Başbakanımıza sağlık ve afiyet diliyor, geçmiş olsun dileklerimi arz ediyorum."

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