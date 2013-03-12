Hastane çıkışında konuşan Erdoğan: Gayet iyiyim

Soğuk algınlığı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, başta partisinin Grup Toplantısı olmak üzere programını iptal etti. Hastanede kontrolden geçirilen Erdoğan, “Gayet iyiyim” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, soğuk algınlığı nedeniyle partisinin Grup Toplantısı'nı iptal etti. Başbakan Erdoğan, 1-2 evinde dinlenecek.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontolden geçen Başbakan Erdoğan, hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Zannediyorum yoğun tempodan olsun, sıcak-soğuk hava dengesini sağlayamadığımızdan olsun gribal enfeksiyon oluştu. Vücutta kırgınlık, sesimizde olumsuz gelişmeler oldu. Gribal enfeksiyon dışında bir şey yok. Hem grup toplantısını hem programı erteledik. 1-2 gün istiharat edeceğiz. Elhamdülillah gayet iyiyim.”

Siirt programını hatırlatan Başbakan Erdoğan, “Meclis önünde fotoğraf çektirdik” dedi.

Erdoğan, daha önceki rahatsızlığıyla ilgili bir durum olup olmadığı konusundaki bir soruya “Onunla hiç alakası yok” dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle dünkü Bakanlar Kurulu toplantısını da iki saatle sınırlayan Erdoğan'ın, dün akşam sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.