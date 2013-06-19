Gülen'den Alevilere mesaj: Köprünün adına takılmayalım

Fethullah Gülen, 3. köprüye Yavuz Sultan Selim adının verilmesi gibi detaylara takılıp kalınmamasını istedi. Gülen, “Günümüzde ‘cami cemevi beraber, aynı parkta oturup kalkalım; geçmişe ait problemleri yeniden hortlatarak yeni düşmanlık sebepleri oluşturmayalım’ mülahazasıyla kurulmuş köprüler var. Çok iyi kaynaşmaya vesile olabilecek böyle köprüler kurulmuşken meseleyi sadece bir ada, bir unvana bağlı bir köprüyle yıkmayalım. Bir köprüyle bir sürü köprüyü yıkmayalım” dedi. Gülen bazı yerlerde cami ve cemevlerinin birlikte yapılabileceğini, bunların gezi alanlarının ortak kullanılabileceğini bildirdi.

Fethullah Gülen, önceki gün gerçekleştirdiği bir sohbette yeni köprüye Yavuz Sultan Selim adı verilmesi sonrası başlayan tartışmalara değindi, Alevi – Sünni kardeşliği konusundaki beklentilerini dile getirdi.

Bir köprüye Yavuz Sultan Selim adının konmasının detay sayılabilecek bir konu olduğunu ifade eden Gülen, “O işi öyle öne süren, öyle ilan eden ve öyle kabullenenlerin o mevzuda falana filana rağmen bir mülahazaya binaen o işi yaptıklarına ihtimal vermek doğru değil, garaz olur. Hiç zannetmiyorum” dedi.

Alevilerle Sünniler arasında Allah, Peygamber ve Kur’an ile irtibat açısından pek çok köprü olduğunu; ayrıca Yesevî, Mevlana ve Yunus Emre gibi ortak değerlerin meydana getirdiği “köprülerin” bulunduğunu hatırlatan Gülen, boğazın bir tarafından diğer tarafına geçişi sağlama amaçlı bir köprü yapılıp ona Yavuz Sultan Selim adı konulunca ya da böyle detaya ait bir sorun “usulmüş, temel meseleymiş” gibi dile dolanınca varolan bütün köprülerin görmezlikten gelinmiş olabileceğine dikkat çekti.

Gülen tartışmaya ilişkin görüşlerini şöyle açıkladı:



“Bir de günümüzde kurulmaya çalışılan köprüler var: ‘Cami cemevi beraber, aynı parkta oturup kalkalım; geçmişe ait problemleri yeniden hortlatarak yeni düşmanlık sebepleri oluşturmayalım.’ (mülahazasıyla kurulmuş köprüler.) Çok iyi kaynaşmaya vesile olabilecek böyle köprüler kurulmuşken meseleyi sadece bir ada, bir unvana bağlı bir köprüyle yıkmayalım. Evet, tek bir köprüyle bir sürü köprüyü yıkmayalım. Bu açıdan da ister Muharrem ister Ramazan ayında bir araya gelerek beraber iftar etme, oruç açma; sema ile semahı bir arada beraber görme; Alevisi Sünnîsi hep beraber bir çanağa kaşık çalma ortamı oluşturulmuşken, bir köprüye, bir detaya bağlı olarak usûlü yıkmayalım.”

'Kardeşliği yaralamayalım'

Yavuz Sultan Selim adının önerilmesi konusunda “O işi öyle teklif eden, ortaya atan insanların olumsuz bir mülahaza taşıdıklarına hiç ihtimal vermiyorum” diyen M.Fethullah Gülen, her düşüncenin sorgulanabileceğini ve bazı kimselerin farklı isimler de ileri sürebileceklerini, fakat kim ne yaparsa yapsın ve ne derse desin, herkesin kardeşliği yaralamamaya dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

'Camiler ve cemevleri yanyana yapılabilir'

Gülen, “Onca köprüler kurulmuşken, bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne takılarak kardeşlerimizin ‘Biz yemeği boykot ediyoruz’ demeleri doğru değil. Onlar oraya gitmeli. O köprüye o adı koyan insanlar da oraya gelmeli aynı zamanda. Yok öyle, bizim ayrımız gayrımız yok” dedi. Gülen, herkesin birbirinin hissiyatına saygılı olması gerektiğini, birbirini tanımayan insanların soğuk durabileceklerini, onun için de bazı ortak noktalarda bir araya gelmek gerektiğini; mesela bazı yerlerde cami cemevi yan yana yapılıp park ve gezme alanlarının ortak kullanılabileceğini ifade etti.

“Yaklaşırsan, yaklaşırlar; şirin görürsen, şirin görürler; kabul edersen, kabul görürsün. Senin âlemden beklediğini âlemin de senden beklediğini asla aklından çıkarmamalısın” görüşünü dile getiren M.Fethullah Gülen, herkesi kucaklama anlayışına örnek olarak dünyadaki birçok toplumu biraraya getiren Türkçe Olimpiyatları’nı gösterdi.