Gülen'den ABD'ye çağrı: Beni iade etmeyin



Ankara'nın 15 Temmuz'daki darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterdiği Fetullah Gülen'in New York Times gazetesinde imzalı bir makalesine yer verildi.

Makalesinde ABD yönetimine çağrıda bulunarak kendisini Türkiye'ye iade etmemesini isteyen Gülen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye baskı yaptığını dile getirdi. Gülen yazısında "Erdoğan'ın inandırıcı kanıtların olmamasına ve adil bir yargılama olacağına dair bir işaret bulunmamasına rağmen kendisinin iade edilmesini amaçladığını" savundu.

"Erdoğan'ın isteklerine karşı ABD'nin karşı çıkmasını" isteyen Gülen, New York Times'daki yazısında "Erdoğan'ı halkı kutuplaştırmak, diktatörlük kurmak ve fanatikleri tahrik etmekle" suçladı.

Ankara, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini istiyor. Gülen'in iadesi için gerekli belgelerin ABD'ye gönderilmesini istediklerini belirten Beyaz Saray ise iadenin hukuk kurallarına uygun şekilde olabileceğini açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD ziyaretinde Fethullah Gülen'in iadesinin önem taşıdığını açıklamış ve "Bir terör örgütünün başı bir ülkede yaşıyorsa ve ABD onu bize vermediği zaman ilişkilerimiz etkilenir. Biz bu noktaya gelmek istemiyoruz" demişti. Gülen, 1999'dan beri ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.