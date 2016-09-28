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Dünya
Deutsche Welle

Gülen yanlılarından Almanya'ya iltica başvurusu

Die Zeit gazetesine konuşan Gülen hareketinin Almanya'daki temsilcisi Ercan Karakoyun, yüzlerce Gülen yanlısının Almanya'ya iltica başvurusu yaptığını söyledi.

28 Eylül 2016 19:07

Merkezi Berlin'deki Gülen yanlısı "Diyalog ve Eğitim Vakfı" Başkanı Ercan Karakoyun, yüzlerce Gülen hareketi yanlısının Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu doğruladı. Gülen hareketine bağlı okullardan da çok sayıda öğrencinin ayrıldığını ifade eden Karakoyun, Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada Stuttgart'daki okuldan örnek verdi.

Karakoyun, Stuttgart'daki "Bil Okulları"ndan 65 ebeveynin çocuklarını aldığını dile getirdi.

Die Zeit gazetesindeki haberde ABD'de bulunan Fetullah Gülen'in açıklamalarına yer verildi. "Siyaset ve dini birbirine karıştıran ikisine de zarar verir" diyen Gülen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörist suçlamalarını geri çevirdi. Gülen, "Türkiye'de verdiği vaazlerden derlenen 70'in üzerinde kitabı olduğunu ve bu kitaplarda her tür terörü kınadığını" söyledi.

Türkiye'yi her gün özlediğini, Pennsylvania'da ise huzuru bulduğunu belirten Gülen, "Siyasi İslam'ı reddettim. Siyaset ve din birbirine karıştıran ikisine de zarar verir" diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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