Gülen ve Davutoğlu'na teklif: Çıkın geçmişte kim ne yapmışsa anlatın

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Fethullah Gülen'e seslenerek, "Çıkın geçmişte kim ne yapmışsa anlatın. Cemaat çıkıp AKP'nin ne suçlar işlediğini anlatsın. AKP de eğer paralel yapının suç işlediği iddiasında ise belgeleri savcılığa versin" dedi.

Iğdır merkezde bulunan bir düğün salonunda yapılan İlk Kongresi'nde 'Hakikat aşktır. Aşk özgür yaşamaktır', 'Kentlerde rant için değil, halk için dönüşüm', 'Özgür kadınla demokratik ulusa' pankartları asıldı.



DHA'nın haberine göre, Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ile partililer katıldı. Kongre demokrasi şehitleri adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

'Bunların Allah'tan korkusu yok'

Kongrede konuşan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti iktidarını eleştirdi. Hükümetin yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet bitecek diye iktidara geldiğini ileri süren Demirtaş, "Ama öylesine bir yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet olaylarına karıştılar ki cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzlukları bu dönemde yaşandı. Bunlar 'bizim Allah'tan korkumuz var' dediler. Allah'tan korkusu olan hırsız olamaz, yalancı olamaz. 12 yılda iyi göründü ki bunların Allah'tan korkusu yoktur" diye konuştu.

'Çıkın geçmişte kim ne yapmışsa anlatın'

İktidarın yıllarca 'paralel yapı' ile işbirliği yaptığına işaret eden Demirtaş, "Önce onların hesabını ver, sonra gel bizlerden hesap sor. Diyelim ki birbirinizi kandırmıştınız, şimdi yanıldınız. O zaman buradan Fethullah Gülen'e de Başbakan'a da sesleniyorum. Çıkın geçmişte kim ne yapmışsa anlatın. Cemaat çıkıp AKP'nin ne suçlar işlediğini anlatsın. AKP de eğer paralel yapının suç işlediği ideasında ise belgeleri savcılığa versin. Ama bunu yapmak yerine bunlar kara propaganda yapıyorlar. Psikolojik savaş operasyonları yapacaklar. Diğer taraftan bizleri paralel güçlerle işbirliği yapıyorlar diyerek suçlarını ve günahlarını örtecekler" dedi.

'1000 tl değerindeki altın kaplama bardaklarda su içeceksin sonra fakirden yanayız diyeceksin'

Selahattin Demirtaş, konuşmasının son bülümünde Cumhurbaşkanı için yaptırılan sarayla ilgili görüşlerini bildirdi. Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların gecekondu, çadır bile bulamadığı bir ülkede saray itibar değil, görgüsüzlüktür. O saray bu halk için lükstür. Biz lükse karşı çıkacağız. Çankaya'nın bile lüks olduğu bir yerle yetinmeyip,1150 odalı saray yapıp içinde oturuyorsun. Her biri 1000 lira değerinde altın kaplama bardaklarda su içeceksin. Sonra da bu halka biz mazlumdan yanayız, fakirden yanayız diyeceksin ve onlardan oy isteyeceksin."

Demirtaş, lüks makam otomobili orlduğu ortaya çıkan Diyanet İşleri Başkanı'nın da istifa etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.