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Gülen: Tapeleri sızdırmak da iftira atmak da alçaklık

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, Suriye'ye savaş senaryolarının konuşulduğu gizli görüşmenin ses kaydının sızdırılmasının Gülen'e atfedilmesini 'alçaklık' olarak yorumladı

28 Mart 2014 19:31

Fethullah Gülen'in vekili avukat Nurullah Albayrak, dün sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan 'üst düzey bazı devlet görevlileri tarafından yapılan gizli bir görüşme' hakkında "Ülke güvenliğini ilgilendiren konuşma içeriklerini yayınlamak nasıl alçaklıksa, müvekkilimle bu olayı irtibatlandırmak da aynı derecede alçaklıktır." dedi.

Avukat Nurullah Albayrak'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Üst düzey bazı devlet görevlileri tarafından yapılan gizli bir görüşme, 27 Mart 2014 tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmıştır. Ülke güvenliğini ilgilendiren konuşma içeriklerini yayınlamak nasıl alçaklıksa, müvekkilimle bu olayı irtibatlandırmak da aynı derecede alçaklıktır. Müvekkilime atfedilebilecek en ufak bir emare olmamasına rağmen, iktidar partisinin bazı temsilcileri ile bir kısım medya tarafından haksız ve mesnetsiz olarak müvekkilim, peşinen sorumlu ilan edilmiştir. Sağlıklı bir soruşturmanın yapılmasını engelleyecek tarzda müvekkilimin ya da O'nun düşüncelerine saygı duyan insanların topyekün suçlu ilan edilmesi, faillerin meçhul kalmasına neden olmaktadır. Öyle ki, her olayda aynı şekilde davranılması faillerin meçhul kalmasının istendiği izlenimini de uyarmaktadır.

 

'İktidarın görevi nefret söylemi yerine sorumluları bulmaktır'

 

Daha önce aynı çevrelerce müvekkilimin peşinen suçlu ilan edildiği benzer olaylar hakkında çıkan yeni bilgiler, faillerin müfteriler içinde aranması gerektiğini göstermiştir. Yasadışı dinleme iddiaları gündeme geldiği andan itibaren sorumlularının tespit edilip yasal sürecin başlatılması gerektiği müvekkilim tarafından her platformda ifade edilmiştir. İktidarın görevi, böylesine önemli bir konuda nefret söylemi ile suçlamalar yöneltmek değil, sorumluları ortaya çıkartmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi hukuk, vicdan ve ahlak ilkeleri hiçe sayılarak dile getirilen tüm iftira ve hakaret söylemlerinin failleri hakkında yasal başvuruların yapılacağı ve sonuna kadar bu sürecin takipçisi olunacağı bilinmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
 

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