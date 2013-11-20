Gülen: Okul ve dershaneleri hükümete devredebiliriz

Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın (GYV) Başkanı Mustafa Yeşil, deshane tartışmalarına ilişkin Fethullah Gülen'in hükümete, “eğer hükümet bu okulları millete daha faydalı hale getirecekse devir konusunda bana düşeni yaparım" dediğini açıkladı.

CNN TÜRK'te 5N1K programında Cüneyt Özdemir'e konuk olan Mustafa Yeşil, "talep olursa Gülen Cemaati'nin okulları ve dershaneleri devlete devredebileceğini" belirterek şunları söyledi:

"Eğer bu hükümet gerçekten bu okulları millete daha faydalı hale getirerek milletin evladını daha ciddi eğitim verme hedefiyle bunları alabileceklerse gerek cumhurbaşkanının gerekse başbakanın bir talebi. Bizim onlara bunların devriyle alakalı teşvik için bana düşen vazifeyi yaparım. Kendi ifadesi bu. Sayın Gülen'in şahsi düşüncesi bu. Sayın Gülen'den duyduğum gibi ifade ediyorum. Ben okulları duydum. Dershanelerin de aynı kategoride olduğunu düşünüyorum. Talepleri var. Kapatarak değil. Yaptıkları vazife ve fonksiyonlarını eda ederek götüreceklerse buyursunlar. Bunlar bu milletin kurumları ve organizasyonları."