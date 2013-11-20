Gülen: Bu dershaneler milletin, kim yönetirse yönetsin

Fethullah Gülen ile birlikte ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan ve konuşmalarının yayınlandığı Herkul.org internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Osman Şimşek, Twitter hesabından "Hocamızdan da teyid aldım" diyerek attığı yayınladığı mesajlarda, Gülen'in dershanelerin kapatılması konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e haftalar öncesinden, "bu kurumları kim yönetirse yönetsin ama millete hizmet etmeye devam etsin" mesajı gönderdiğini açıkladı.

Gülen'in 28 Şubat döneminde cemaat desteğiyle kurulan okulların yönetimini devretmeyi önerdiğini "onlarca kez anlattığını" hatırlatan Şimşek, "Hocaefeandi Çevik Bir'e yaptığının çok ötesinde örnek bir davranışı hal-i hazırdaki devlet büyüklerimize de sergiledi. Geçtiğimiz haftalarda sayın Cumhurbaşkanımıza ve Zat-ı alileri vasıtasıyla diğer büyüklerimize mesaj gönderdi. 'Bu müesseseler milletin eseri; yeter ki millete hizmet etsin ama kapanmasın, heder olmasın. Allah'ın lütfettiği bu kurumları kim yönetirse yönetsin ama millete hizmet etmeye devam etsin" Allah biliyor ki, 'biz idare edelim" hırsımız yok; muradımız hizmetlerin garazlara krban edilmemesi' dedi" ifadesini kullandı.

Osman Şimşek'in konuyla ilgili Twitter hesabından yayınladığı 14 mesaj şöyle:

1) Geçtiğimiz gün maalesef bir gazete "Darbeciye Okul Erdoğan’a Öfke" manşetiyle çok büyük bir haksızlık yaptı.

2) Hocaefendi'nin daha önce de onlarca kez anlattığı ve bir elbise gibi ortaya koyduğu Firavun misalini çarpıttı.

3) Keşke o elbiseyi bazı devlet büyüklerimize yakıştırmadan evvel işin aslına baksalardı.

4) Dahası sadece medya haberlerine ve işin zahirine bakıp muhterem Hocamız hakkında suizanna sebep oldular.

5) Haberi okuyunca hemen yazacaktım ama önce Hocamızdan teyid almayı bekledim; şimdi şunu paylaşmak isterim.

6)Hocaefendi Ç. Bir'e yaptığının çok ötesinde örnek bir davranışı hal-i hazırdaki devlet büyüklerimize de sergiledi.

7) Geçtiğimiz haftalarda sayın Cumhurbaşkanımıza ve Zat-ı alileri vasıtasıyla diğer büyüklerimize mesaj gönderdi.

8) "Bu müesseseler milletin eseri; yeter ki millete hizmet etsin ama kapanmasın, heder olmasın.

9) Allah'ın lütfettiği bu kurumları kim yönetirse yönetsin ama millete hizmet etmeye devam etsin.

10) Allah biliyor ki, 'biz idare edelim" hırsımız yok; muradımız hizmetlerin garazlara kurban edilmemesi!.." dedi.

11) Bunun şahitleri var; inşaallah derste ya da sohbette Hocamızın diliyle de te'yidini kaydedeceğiz.

12) Fakat gelin görün ki, hem de dinî hassasiyeti olduğunu düşündüğümüz refiklerimiz suizanlarını seslendiriyorlar.

13) Fakat kim ne yaparsa yapsın, Hocamızın onca mesajından sonra biz katiyen mukabele-i bilmisilde bulunmayalım.

14) Haklı taleplerimizi nazikçe, mümine yakışır şekilde dile getirelim ama tahriklere kapılıp üslubumuzu bozmayalım. "