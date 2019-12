Gülen: Kaza aydınlatılmalı

'Aldatılmaya çalışıldılar'

'Ailesine her yönden sahip çıkılmalı'

Yazıcıoğlu’nun daha önce geçirdiği kazaları da hatırlatan Gülen, “Bir yönüyle şüphelenmek lazım. Her şeyi kurcalamak lazım. Bu helikopter nasıldır? Neden böyle bir şeye itildim, neden ille de bununla götürülmek istendim?” diyerek, kazanın aydınlatılması gerektiğini ifade etti.Zaman gezetesinin haberine göre (31 Mart 2009); Yazıcıoğlu’nu öven Gülen, "Yazıcıoğlu’nun başına da 4-5 defa sürpriz trafik kazası gelmiş ve onları atlatmaya çalışmış. Bu defa farklı bir şekilde gitmiş. Bir yönüyle şüphelenmek lazım. Her şeyi kurcalamak lazım. Bu helikopter nasıldır? Neden böyle bir şeye itildim, neden ille de bununla götürülmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Normal şeyler arkasında bizim insanımız hileler hurdalar aramaz. Bu açıdan da çok defa aldanabilmiştir. Ama iman sahibi kişiler aldansanız bile aldatmayınız anlayışı içindedir." dedi.Bu tarz kazalar gündeme geldiğinde Eşref Bitlis'in hâlâ söylendiğine değinen Gülen, Pakistanlı Ziya Ul Hak'ın hayatını kaybettiği şüpheli uçak kazasına da temas etti. Gülen, arandığı dönemde kaldığı evde Ziya Ul Hak'a çok üzüldüğünü hatta hıçkıra hıçkıra ağladığını söyledi. Gülen, "Komplo teorilerine girilmeden, şüpheler de göz ardı edilmeden konuların araştırılmasının hususiyetine işaret ediyor” şeklinde konuştu.Muhsin Yazıcıoğlu'nun örnek bir Anadolu insanı olduğuna değinen Gülen, Anadolu insanının belli bir dönemde İslam'a ve Türk dünyasına karşı gelen şer güçlere karşı koyduğunu belirterek, şunları dile getirdi: Bir dönem değişik Türk boylarından gelen 11 milyon Anadolu insanı, 250 milyon insanı güzellikle idare etti. Anadolu insanının dünyayı idare etmesi saffaniyetine, duruluğuna, adaletine ve hak peresliğine bağlı. Bütün bu iyi niyetine rağmen bu mert insanlar sürekli aldatılmaya çalışıldı. Aldanabilirsiniz ve hüsnü zan edersiniz. El alem gibi kötülük düşünmediğimiz için bazen aldanırsınız. 60'da sizin için kurban olan başbakanınız, belki böyle bir saffetinin kurbanı olmuştur. Daha sonraki dönemlerde yeni açılımlar ve atılımlara öncülük yapan bir insan (Turgut Özal), Allah'u alem böyle bir şeye kurban gitmiştir. Onun arkasındaki o ruhu ve manayı temsil edenler kurban gitmişlerdir.Gülen konuşmasında şunları söyledi:Ben ona biraz fazla üzüldüm. Bu biraz tanımadan kaynaklanıyor. Siyasi mülahaza veya yakınlıkla alakası yok bu meselenin. Kim Rabbime, Efendimiz'e (sas), İslam'a ve Kur'an'a yakın görünüyorsa ona yakın durmak Hakk'ın hatırına çok önemli bir vazifedir. Dostu yakin idi. (Allah dostu) Karakterli, yiğit, örnek bir Anadolu insanıydı. Hizmete taraftardı.Fethullah Gülen ayrıca, Yazıcıoğlu'nun ailesine her yönden sahip çıkılması gerektiğini dile getirerek, "Annesinin gidip eli öpülmeli, 'ben sizin bir evladınızım' denmelidir. Eşine 'siz bizim bacımızsınız' denmeli, evlatlarına evlatlarımız gibi sahip çıkılmalıdır." Gülen, Yazıcıoğlu'nun arama kurtarma çalışmalarında vazifeli olan asker ve sivil güçlerin vazifesini yerine getirdiğinden hiç kuşku duymadığına değiniyor: "Bundan sonra yapılacak şeylerde temkinli olunmalı. Musibette vurunmanın, dövünmenin kazandıracağı bir şey yok. Takdire rıza gösterilmeli" dedi.