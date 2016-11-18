Gülen karşıtı emekli generale ulusal güvenlik danışmanlığı teklifi

Amerikan Associated Press haber ajansına göre, ABD Başkanlığına seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın geçiş dönemini yöneten ekip, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesine sıcak bakan emekli Korgeneral Michael Flyinn'e ulusal güvenlik danışmanlığı görevini teklif etti.

Korgeneral rütbesi ile ordudan emekli olan Flynn, seçim kampanyası sırasında Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanı olarak görev yapmış, Cumhuriyetçi adayın Pentagon'la iletişim kurmasında önemli rol üstlenmişti.

Flynn, Fethullah Gülen'in iadesini talep eden Türkiye'ye olumlu yanıt verilmesinden yana. Amerikan siyasetinin nabzını tutan haber sitelerinden The Hill'e 8 Kasım'da kaleme aldığı yazıda, "Müttefikimiz Türkiye krizde ve yardımımıza ihtiyacı var" görüşünü dile getirmişti. Gülen'i "radikal islamcı ve karanlık imam" olarak tanımlayan eski general, "Türkiye'nin bakış açısına göre Washington, Türkiye'nin Bin Ladin'ine ev sahipliği yapıyor" ifadesini kullanmıştı.

Emekli general, aynı makalede "11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?" diye sormuştu.

Flynn, Obama yönetiminde de Savunma İstihbarat Kurumu'nın direktörülüğünü yaptı. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tehditi ile mücadele yöntemleri konusunda eleştirince 2014'te görevine son verilmişti. Emekli korgeneral, Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kurultayı'nda yaptığı konuşmada da ABD ordusunun IŞİD'e karşı daha 'saldırgan bir mücadele' sergilemesi gerektiğini savunmuştu. Trump'ın IŞİD'le mücadele söylemine yakın bir çizgi benimsyen eski general yayınladığı kitapta da "AB, radikal İslam'a karşı dünya savaşını siyaseden doğruculuk nedeniyle kaybediyor" yorumunu yapmıştı.

58 yaşındaki Flynn, Rusya'ya karşı ise daha ılımlı bir yaklaşım sergiliyor. Geçen yıl Vladimir Putin'in de hazır bulunduğu Russia Today televizyonunun bir kutlamasına katılmasının ardından kendisine "Rus propagan aygıtına alet oluyor" eleştirisi getirilmişti.

Askerliği döneminde ise Afganistan ve Irak'ta da görev yaptı. 2010 yılında, kendisi Afganistan'da görevliyken ABD'nin bu ülkedeki istihbarat sistemiyle ilgili oldukça eleştirel bir rapor yayınladı. Raporda "İstihbara aygıtının büyük bir bölümü, ABD ve müttefiklerinin nasıl bir çevrede operasyon yaptığı konusundaki temel sorulara yanıt vermekten aciz" tespitinde bulundu.

Flynn'ın ismi adalet bakanlığı için de geçiyordu. Ancak asker olduğu için bu mevkiye atanmadan önce emekliliğin üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor.