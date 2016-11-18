Gülen Hareketi'nden darbe girişimi raporu

Gülen Hareketi'ne bağlı, Avrupa'da faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Dialogue Platform (Diyalog Platformu), 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki süreçle ilgili bir rapor hazırladı.

İngilizce hazırlanan 52 sayfalık raporda, darbe girişiminin arkasında Gülen Hareketi'nin bulunmadığı savunuluyor.

Hükümet darbe girişiminin "FETÖ/PDY örgütü" tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor.

Darbe girişimine dair soruşturmalar da devam ediyor.

Tutuklanan bazı askerler ifadelerinde, Gülen Hareketi'nden olduklarını kabul etmişti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, verdiği ifadede, darbeciler tarafından alıkonduğu sırada kendisine Fethullah Gülen'le görüştürülme teklifinin yapıldığını belirtmişti:

"Onlara 'kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz kimsiniz? Topladığınızı söylediğiniz 2. Başkan, kuvvet komutanları nerede? Bakanlar nerede? Elinizde kim varsa getirin. Sizin başınız, kıçınız kim?' diye bağırdım. Bunun üzerine Hakan Evrim, 'Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz.' gibi bir şey söyledi. 'Ben kimseyle görüşmem' diyerek tersledim."

"FETÖ/PDY soruşturmaları" kapsamında görevden alınan bazı emniyet mensuplarının darbe girişiminde yer aldıkları iddia edilmişti.

Diyalog Platformu'nun raporunda ise girişimin arkasında Gülen Hareketi'nin olduğuna dair yeterli bilgi olmadığı söyleniyor.

Raporda, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminden haberi olduğunu ve bunu beklediğini ancak bu durumun bir fırsata çevrildiği' görüşü aktarılıyor.

Diyalog Platformu, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimini orduyu yeniden yapılandırmak, muhalefeti susturmak ve Hizmet Hareketi'ni yönelik baskıyı artırmak için kullandığı' öne sürüyor.

Raporda, "Birçok bağımsız uzman darbe girişiminin arkasındaki itici gücün Gülen sempatizanları olmasının objektif olarak çok olasılık dışı olduğunu belirtiyor. Bağımsız gözlemciler tarafından sunulan daha olası tarif, girişimin, şahin Kemalistler ve ulusalcıların da içinde yer aldığı çok daha geniş bir tabanı olduğunu söylüyor" ifadelerine yer veriliyor.

15 Temmuz ardından Avrupa'daki Gülen Hareketi mensuplarına saldırıların da aktarıldığı raporun sonunda, darbe girişiminin soruştulması gerektiği ancak şu anda yaşananın bu olmadığı ve 'Hizmet Hareketi'nin günah keçisi ilan edildiği' belirtiliyor.