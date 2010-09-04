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Gülen hareketi evet demek için Türkiye'ye geliyor

Afganistan’daki Gülen hareketinin Türk okullarında görev yapan öğretmenler İstanbul’a geldi.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Afganistan’daki Fethullah Gülen hareketinin Türk okullarında görev yapan öğretmenlerle, bu ülkedeki işadamlarından oluşan yaklaşık 60 kişilik grup, referandumda oy kullanmak için dün 5 saat uçuşla 3 bin 600 kilometre yol kat ederek İstanbul’a geldi.



Grubun bir bölümü Atatürk Havalimanı’nda kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Kişi başı 750 dolar vererek uçak seyahatini gerçekleştiren grupta yer alan diğer kişilerin de ikametleri olan yerlerde oylarını kullanarak referandum sonrası 14 Eylül’de Afganistan’a dönecekleri bildirildi.

Gülen hareketinin diğer ülkelerde bulunan okullarındaki öğretmenlerin de oy kullanmak için Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Yine gurbetçilerin çoğunlukta yaşadığı Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden tarifesiz uçaklarla oy kullanmak için gurbetçilerin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.


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