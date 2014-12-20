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Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılacak mı; işte Bekir Bozdağ'ın yanııtı

'Kırmızı bülten ilave bir tasarrufla çıkarılacak bir bülten değil'

20 Aralık 2014 18:39

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 14 Aralık operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fethullah Gülen için "kırmızı bülten çıkarılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Bozdağ, “Gereken neyse onun yapılacağını" söyleyerek cevap verdi.

"Kırmızı bülten ilave bir tasarrufla çıkarılacak bir bülten değil” diyen Bozdağ, “Bildiğiniz gibi yasalarımız çerçevesinde ancak hakim ya da mahkeme kararıyla çıkarılması söz konusu olabilir. İstanbul’da Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği bir yakalama kadarı var. Bu karar henüz bakanlığımıza gelmedi.

Karar, Adalet Bakanlığı’na geldikten sonra Adalet Bakanlığı bu kararla ilgili yasal çerçevede yapması gereken şey neyse onu yapacaktır. Şuanda bakanlığımıza henüz gelmiş değil. Gelirse bakacağız” ifadelerini kullandı.

Kırmızı bülten sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bozdağ, “Hakim veya mahkeme kararı Adalet Bakanlığı’na iletildikten sonra Adalet Bakanlığı bunu ilgili yerlere yazıyor. Ondan sonra da idari süreç mahkeme kararı doğrultusunda yerine getiriliyor” dedi.

 

'Kırmızı Bülten çıkarılır elbette'

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise konuyla alakalı şu değerlendirmede bulundu: “Adalet Bakanımız burada kendisi daha iyi bilir ama tabii ki kırmızı bülten çıkarılır elbette. Çünkü mahkemenin kararı. Mahkemenin kararı yerine getirilecektir. Hiç kimsenin suç işleme hakkı yok. Hiç kimsenin tuzak kurma hakkı yok.”

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