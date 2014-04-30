'Gülen hakkında darbeye teşebbüs suçlamasıyla inceleme başlatıldı'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı darbeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

T24’e konuşan başsavcılık kaynakları soruşturma iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“17 Aralık operasyonları sonrası başsavcılığımıza ve diğer illere Fethullah Gülen ile ilgili çeşitli şikâyetler ve suç duyurusu dilekçeleri sunuldu. Bu dilekçeler rutin olarak işleme alındı. Yapılan bir suç duyurusunun işleme almama gibi bir durum zaten hukuken mümkün değil. Suç duyurusu dilekçelerinin yanı sıra basına yansıyan iddialar da araştırma konusu oldu. Şu an soruşturma aşamasına geçildiği söylenemez. Ancak ortaya atılan iddialar ve basına yansıyan konular inceleme aşamasındayız. İnceleme tek bir savcı tarafından değil, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görevli birkaç savcı tarafından değerlendiriliyor. Birden çok dilekçe ve bu dilekçelerde farklı iddialar var. Bu yüzden tek bir suç ve suçlamadan bahsedilemez. Bunlar şu aşamada araştırılıyor.”

Kırmızı bülten ve iade talebine ilişkin yasalar açık

Başsavcılık kaynakları, Fethullah Gülen’e kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmayacağı hakkındaki soruya ise “kırmızı bülten çıkarılması ve iade talebinin hangi şartlarda mümkün olacağı ilgili yasalarda ve uluslararası antlaşmalarda düzenlenmiştir. Söz konusu taleplere ilişkin yasal hükümler açık. O yasaların incelenmesi sonucunda bunun mümkün olup olmadığı da anlaşılacaktır” şeklinde yanıt verdi.

Kırmızı bülten nedir nasıl uygulanır?

Başsavcılık kaynaklarının belirttiği, yasalarda ise iade talebi ve kırmızı bültenin ne şekilde düzenleneceği şöyle aktarılıyor:

“Kırmızı bülten, bir suçlunun uluslararası düzeyde aranması, yakalanması ve akabinde iade edilmesi amacıyla İnterpol’e üye ülkelerin talebi üzerine, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkartılarak 190 üye ülkeye dağıtılan önemli bir bülten çeşididir. Bir başka anlatımla, bir tutuklunun ya da hakkında tutuklama emri çıkartılan bir kimsenin görüldüğü yerde tutuklanıp iade edilmesini belirten bültendir. Bir kimsenin uluslararası seviyede aranmasına ancak yetkili adli makamlar karar verebilmektedir. Bu sebeple İnterpol’den kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunabilmesi için, öncelikle bu kimse hakkında mahkemelerce verilmiş bir tutuklama kararı ya da şahsın mahkum edilip cezası kesinleşmişse, hükmedilen cezanın infazını teminen Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılmış yakalama müzekkeresinin bulunması gerekmektedir.”

Siyasi suçluların iade talebi geri çevrilebiliyor ancak devlet başkanına karşı işlenmeye teşebbüs edilen suçlar siyasi nitelikte bir suç olarak kabul edilmiyor.

Avukatı: Soruşturma yok

Öte yandan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Gülen hakkında hukuki sürecin başlayacağını açıklamasının ardından, Gülen’in avukatı Albayrak da, müvekkili hakkında yürütülmekte olan bir ceza soruşturması bulunmadığını belirterek, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının adil yargılamayı etkilemeye yönelik olduğunu belirtti.

Zaman gazetesinden İzzettin Çiçek'in haberinde, Nurullah Albayrak'ın yaptığı açıklamalara şu şekilde yer verildi:

“Müvekkilim hakkında yürütülmekte olan bir soruşturma ya da yakalama kararı bulunmamaktadır. Buradaki mahkeme karar verse dahi kararın Adalet Bakanlığı aracılığıyla ABD’li yetkililere iletilmesi gerekiyor. Kararın ABD mahkemelerince yerinde görülmesi lazım. Başbakan’ın açıklamalarının karşılığı adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür. Bunu Başbakan da yapsa Adalet Bakanı da yapsa böyledir. Karar mercii bağımsız mahkemelerdir. Bu açıklama mahkemeler üzerinde baskı oluşturur."