Gülen, Erdoğan’ın ABD’ye gittiği gün Washington Post’a yazdı

Türkiye'nin 'FETÖ elebaşı' suçlamasıyla ABD'den iadesini istediği Fethullah Gülen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başkan Donald Trump’la görüşmeye gittiği gün, Washington Post’a yazdı.

Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Görüşme ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararının gölgesinde gerçekleşecek.

Gazetede ‘Artık tanımadığım Türkiye' başlıklı yazıda Gülen, "15 Temmuz'daki üzücü darbe teşebbüsünden bu yana, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sistematik bir şekilde masum insanlara zulmediyor, onları tutuklatıyor, gözaltına aldırıyor, işten kovduruyor. Şu ana değin sadece benimle ilişkilendirilen dünya barışından başka gayesi olmayan Hizmet hareketi gönüllüleri değil, Alevilerden, Kürtlerden, laik ve sol kesimden, gazeteciler, akademisyenlerden 300 bini aşkın insanın hayatını alt üst etti" ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin ardından yaşananları en şiddetli biçimde kınadığını ve olayla ilişkili olduğunu reddettiğini öne süren Gülen, Erdoğan'ın elinde hiçbir delil olmadığını iddia etti.

Darbe girişiminin ardından on binlerce kişinin gözaltına alındığı, tutuklandığı ve ihraç edildiğini söyleyen Gülen, "Hükümet sadece Türkiye'deki masum insanlara zulmetmekle kalmadı, belki yıllardır ülkesine gelmeyen ama yurt dışında yaşayan masum insanlarla da uğraştı" diye yazdı.