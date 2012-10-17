Gülen: Erdoğan kadim dostluğumuzun sarsılmaz olduğunu hatırlattı

Fethullah Gülen geçtiğimiz cuma günü kardeşi Hasbi Nidai Gülen’in vefatının ardından kendisine taziyelerini ileten devlet erkânı ile iş, medya ve siyaset dünyasından isimlere teşekkür etti. Gülen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, "En başta yoğun gündemleri ve yorucu programlarına rağmen bizzat telefon ederek yaralı gönlümü teselli eden ve o berrak sedasıyla kadim dostluğumuzun sarsılmaz olduğunu bana bir defa daha hatırlatan vefa insanı Başbakan'ımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye" ifadesini kullandı.

Gülen'in teşekkür ettiği isimlerin başında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Fethullah Gülen ilanda, "Merhum kardeşim Hasbi Nidai Gülen'in vefatı münasebetiyle hem bu muvakkat ayrılıktan hem de cenazeye iştirak edememekten ötürü mağmum, mahzun ve mükedder olduğum bir buğulu zaman diliminde bizzat ya da bilvesile taziye ve tesellilerini ileterek acımı paylaşan devlet adamlarımıza, iş ve medya dünyamızın çok değerli simalarına teşekkür ve memnuniyetlerimi arz etmeyi bir vecibe ve borç bilmekteyim." dedi.

Fethullah Gülen'in ilanında teşekkür ettiği isimler şöyle: "Çalışma ve Sosyal Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, CHP Parti Meclisi Üyesi Muhammet Çakmak, TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Meral Akşener, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski TBMM Başkanı ve eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, eski Türk Ocakları Başkanı Nuri Gürgür, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Koç Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Feza Gazetecilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akbulut, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Karamehmet, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, MNG Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazif Günal, Rixos Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Polat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Evyap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Evyap, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu, Sanatçı Şivan Perwer, Türkiye Musevi Cemaati Onursal Başkanı Bensiyon Pinto, Türkiye Musevi Cemaati Eski Başkanı Rifat Saban, merhum Alparslan Türkeş'in eşi Seval, çocukları Ayyüce ve Ahmet Kutalmış, merhum Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, eski CHP Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya."