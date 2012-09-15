Gülen: Dün çirkin bir karikatür, bugün iğrenç bir film

Fethullah Gülen, Ortadoğu'da olayların çıkmasına yol açan "Innoncence of Muslims" adlı film için "Müslüman oyuna gelmemesi lazım" dedi.

Fethullah Gülen'in internet sitesi fgulen.com'da "Müslümanların Masumiyeti/Innoncence of Muslims" adlı filmin ardından çıkan olay hakkında açıklama yaptı.

fgulen.com internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



Dün çirkin bir karikatür, bugün iğrenç bir film



İslam'a ve Rasûl-ü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'e hakaret içeren filmi değerlendiren Fethullah Gülen Hocaefendi, ortaya konulan tepkilerde ifrata tefrite düşmemek gerektiğine dikkat çekti.

'Alakasız kalmanın tefrit olduğunun' altını çizen Hocaefendi, tepki göstermek için olaydan habersiz insanlara roket atarak konsolos öldürmenin Müslümanca bir tavır olmadığını vurguladı. İslam'ın dırahşan çehresini karartmaya kimsenin hakkı olmadığını ifade eden Gülen, "Müslüman oyuna gelmemesi lazım." dedi.

Hocaefendi'nin, müstekreh film karşısında ortaya konulması gereken mü'min tavrı ile Libya'daki Amerikan Konsolosluğu'na yapılan saldırı münasebetiyle yayınladığı taziyeyi anlattığı sohbeti Herkul.org sitesinde yayınlandı.