'Gülen cemaatinin Türkçe Olimpiyatları'na karşı Bilal Erdoğan destekli alternatif etkinlik'

Gülen cemaatinin düzenlediği ve bir dönem iktidarın da büyük destek verdiği Türkçe Olimpiyatları’na karşılık bu hafta yapılacak olan ‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’nı tanıdık isimler üstleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e yakınlığıyla bilinen TÜGVA’nın (Türkiye Gençlik Vakfı) genel başkanlığını Bilal Erdoğan’ın arkadaşlarından İsmail Emanet yapıyor. Bilal Erdoğan da vakfın yüksek istişare heyetinde yer alıyor. Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, TÜGVA’nın mütevelli heyetindeki tanıdık isimlerden biriyse İsmail Karaosmanoğlu.

Başkanın oğlu

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu olan İsmail Karaosmanoğlu bir dönem AKP gençlik kolları genel başkanlığı yaptı. Karaosmanoğlu’nun ismi 17-15 Aralık yolsuzluk soruşturmasının yasal dinleme kayıtlarında ‘TÜRGEV’e verilecek bir arazi pazarlığı sırasında’ geçmişti. TÜGAV’ın ‘Dünyanın Rengi, Türkiye’nin Misafiri’ sloganıyla 33 farklı şehirde 9-11 Mayıs 2015 tarihlerinde yapacağı etkinliğe sponsor desteği yağdı. Sponsorlar ‘Başbakanlık TİKA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları (THY), Gençlik ve Spor Bakanlığı, İHH (İnsani Yardım Vakfı), Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Üsküdar Belediyesi’ olarak sıralandı.

Gözde isim

Erdoğan ailesinin TÜRGEV’den sonraki gözdesi olan TÜGVA 2015’le birlikte atağa geçti. Cemaat yapılanmasını etkisiz kılmak için TÜRGEV eğitim alanına el atarken TÜGVA da cemaatin en önemli organizasyonlarından biri olan Türkçe Olimpiyatları’na alternatif bir etkinliğe imza atıyor. 160 ülkeden 80 bin misafir öğrenci yarın TÜGVA’nın uluslararası etkinliğinde buluşacak. 11 Mayıs’a kadar sürecek 3 günlük programda 103 ülkeden gençler 33 farklı kentte buluşacak. TÜGVA toplamda 1 milyon ziyaretçiyi hedefliyor.

Son dönemde Milli Eğitim Bakanı gibi yurt gezilerine çıkan ve okul müdürlerini toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, TÜGVA’nın da en büyük destekçilerinden. Şubat 2015’te TÜGVA yönetim kurulu, Yüksek istişare heyeti ile ilk toplantısını yaptı. Toplantının en önemli konuğu aynı zamanda vakfın yüksek istişare heyeti üyesi olan Bilal Erdoğan’dı. Bilal Erdoğan’ın vakfa desteği organizasyonun sponsorlarını da etkilemiş gözüküyor. ‘Paralel olimpiyat’ için ‘Başbakanlık’tan THY’ye, İstanbul Büyükşenir Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan İHH’ye kadar birçok devlet kurumu seferber olmuş durumda.

Erdoğan’a atıf

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet 1983 Fatih doğumlu. Emanet’in TÜGVA’nın geçtiğimiz aylarda İstanbul’da 33 il temsilcisiyle gerçekleştirdiği buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı atıf Erdoğan ailesinin vakıf üzerindeki etkisini de gösteriyor. Emanet, “Tarihe bakıldığında aslında biz medeniyet olarak bir vakıf medeniyetiyiz. Yani şehirleri bile vakıflar üzerinden kurmuşuz. Bu özelliğimizi yeniden canlandırmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da bunun üzerine daha çok yoğunlaşıyor” diyor.

Önemli isim

İsmail Emanet’ten sonra vakıfta dikkat çeken isimlerden birisi de TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Karaosmanoğlu. Bilal Erdoğan’ın katıldığı toplantıda vakfın misyonunu ve vizyonunu anlatan isim olan Karaosmanoğlu tanıdık bir ismin oğlu. AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu olan İsmail Karaosmanoğlu bir dönem AKP gençlik kolları genel başkanlığı da yaptı. Karaosmanoğlu, AKP’den milletvekili aday adayı da olmuştu.

Adı tapelerde

Karaosmanoğlu’nun ismi 17- 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının yasal dinleme kayıtlarında ‘TÜRGEV’e verilecek bir arazi pazarlığı sırasında’ geçmişti. İşadamı Ali Ağaoğlu’yla ilgili kaydın başında geçen ve merak uyandıran bir isimdi İsmail Karaosmanoğlu. Yasal dinleme kaydına göre dönemin Başbakanı Erdoğan’ın isteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ali Ağaoğlu’na ait bir arsanın TÜRGEV’e devredilmesi için çalışıyordu. Bayraktar’ın 17 Aralık 2013’te gözaltına alınan bürokratlarından Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum’la yaptığı görüşme özetle şöyleydi:

E.B: Ha bu şeyin yerleri bunlar bunu bizim TÜRGEV’e TÜRGEV’e şey yapacağın yer.

M.K: Evet evet evet.

E.B: Ha bu İsmail ile ilgisi yok bu işin. Ya dün gelen İsmail Karaosmanoğlu’yla ilgisi yok.

M.K: İsmail Karaosmanoğlu’nun dediği yeri buldum bakanım. O şöyle bizim normal devlet kreşi var bir tane.

E.B: He.

M.K: Mülkiyeti bizde kalmış 6 milyon 900 bin lira değeri var ama devlet yeri yani onu diyor.

E.B: Kamu alanı yani.

M.K: Evet evet... Kamulaştırması gerekiyor ya da biz vereceğiz.

E.B: Verebilirsin sen onu kamuya.

M.K: Kamuya verebilirim bağ yani derim ki kreş yapılmak üzere Milli Eğitim’e bağış yapabiliriz o ordan alabiliyorsa alsın bakanım yani.

Eğitim savaşı

AKP ile Gülen cemaati arasındaki güç savaşı son dönemde eğitim alanında zirve yaptı. "1 milyon imam hatipli” için yola çıkan Bilal Erdoğan il il dolaşarak valilerden, belediye başkanlarından ve milli eğitim müdürlerinden vakfa destek istedi. AKP’li belediyelerin ücretsiz bina tahsisleriyle 25 yıllığına TÜRGEV’e yurtlar verildi. TÜRGEV’le cemaatin eğitim alanındaki hâkimiyetine son vermek isteyen iktidar yine Bilal Erdoğan’ın içinde yer aldığı TÜGAV’la şimdi cemaatin ‘Türkçe Olimpiyatları’na karşı adım attı.

Cemaatin en önemli kaynaklarından birisi olan dershaneler, ışık evleri ve yurtlara alternatif yaratan iktidar şimdi de cemaatin yurtdışındaki eğitim yapılanmasını safdışı bırakmak için adım atmış gözüküyor.