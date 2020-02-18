Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gülerce'den Ahmet Hakan'a yanıt: O yazıyı ben yazsaydım 50 kez soruşturma geçirirdim

Demirören Grubu'nun Doğan medyayı satın almasının ardından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilen Ahmet Hakan'ın, bir dönem Gülen Cemaati'nin sözcüsü olarak bilinen Hüseyin Gülerce hakkındaki 'aymazlık' sözlerine yanıt geldi.

Hüseyin Gülerce, hakkında "40 yıl bir fitnenin tam göbeğinde yer alıp bu yapının içyüzünü tanıyamamış olmak tam bir aymazlık" diye yazan Ahmet Hakan'a Twitter hesabından yanıt verdi.

Gülerce, Ahmet Hakan'ın daha önce Gülen Cemaati hakkında yazdığı bir yazıyı alıntılayarak 'Şu yazıyı Ahmet Hakan 15 Temmuz FETÖ ihanetinden 6 ay önce Ahyazıyor. Sanki darbeyi biliyor. FETÖ'nün darbe yapmayacağına dair teminat veriyor. Bu yazıyı ben yazsaydım 50 defa soruşturma geçirirdim" diye yazdı.

Hüseyin Gülerce'nin sözünü ettiği yazının tarihi 24 Aralık 2015 tarihli. Yani 15 Temmuz'dan yaklaşık 6 ay önce. Ahmet Hakan “Fethullah’ın yaptığına ‘darbe’ diyebilir miyiz?” başlıklı yazısında şöyle yazmıştı: