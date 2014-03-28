Gülen cemaati Kayseri'de seçimleri ne derece etkileyecek?

Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun düzenlediği organizasyonda yerli ve yabancı gazetecilerin yanı sıra insan hakları örgütleri temsilcileri Güneydoğu’da seçim turuna çıktı. Daha önce Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu’da düzenlenen seçim turunun İç Anadolu ayağında Kayserililer seçim gündemi hakkında konuştu.

Kayseri’de AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki önde görünüyor. Ancak cemaatin etkisinin yüksek olduğu belirtilen şehirde bazı seçmenlerin MHP adayı Mustafa Özsoy’a yönelmesi de olası.

İşte T24 video editörü Fatih Pınar'ın objektifinden seçim öncesinde Kayseri’nin nabzı: