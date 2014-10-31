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Politika

Tarihin en uzun MGK'sında 'Paralel Yapı' ile mücadele 'Kırmızı Kitap'ta

Cumhuriyet tarihinin en uzun Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, 'illegal paralel yapılanmalar' 'tehdit' olarak Kırmızı Kitap'a alındı

31 Ekim 2014 02:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde, 'paralel yapı' ile mücadele 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde ilk kez yer aldı.   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu 10 saat 20 dakika sürdü. En uzun MGK olarak tanımlanan ve 28 Şubat kararlarının alındığı MGK toplantısı 9 buçuk saat sürmüştü.

Toplantıya, 10 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan ilk kez başkanlık etti. Ahmet Davutoğlu'nun ilk defa başbakan sıfatıyla katıldığı toplantı, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Yalçın Akdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ilk MGK'sı oldu.

 

İç ve dış legal görünüm altında illegal faaliyet gösteren paralel yapılanmalar

 

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklama, "Ülkemizin güvenliği, halkımızın huzuru ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar ayrıntılı olarak görüşülmüştür. Bu kapsamda milli güvenliğimizi tehdit eden ve kamu düzenini bozan iç ve dış legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar ve illegal oluşumlarla yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kamu düzenini koruma konusundaki kararlılık sürecek

 

Bildiride son dönemdeki şiddet olayları ve çözüm sürecine yönelik şu ifadelere yer verildi: "Sürecin oluşturduğu olumlu atmosferi ve kamu düzenini koruma konusundaki kararlılık teyit edilmiştir."

 

Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele müzakere edildi

 

MGK'nın ekim ayı bildirisinde, "Suriye'de dördüncü yılını tamamlamak üzere olan çatışma ortamının ülkemizin ve bölgemizin güvenlik ve istikrarına yönelik yansımaları, bu konudaki bölgesel ve uluslararası yaşanan son gelişmeleri de içerecek şekilde müzakere edilmiştir"denildi.

Açıklamada, "Irak ve Suriye'de IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadele, ülkemizin bu mücadelede uluslararası koalisyon içindeki konumu, Türkiye'ye müzahir gruplar başta olmak üzere, ılımlı muhaliflerin durumu ve yerinden edilen kişilere yönelik insani yardımlarımız görüşülmüştür. Ayrıca Irak'taki siyasi süreçte son dönemde yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki irade teyit edilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

MGK bildirisinde ayrıca, "Başta Gazze'de sağlanan ateşkes olmak üzere, İsrail-Filistin ihtilafında yaşanan son gelişmeler, Libya ve Yemen'deki mevcut durum ile bölgesel yansımaları kapsamlı biçimde görüşülmüştür" ifadelerine de yer verildi.

 

 

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