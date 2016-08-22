Gülen cemaatine ait okulda gizli geçit

Tokat'ın Niksar ilçesinde Gülen cemaatine bağlı olan ve kayyum tarafından teslim alınan anaokulda yapılan incelemede gizli bir geçit ortaya çıkarıldı.

Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan Gülbahçesi Anaokulu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce usulsüzlük nedeniyle kapatılmasına karar verdi. İldeki diğer okullarla Gülbahçesi Anaokulu'na da atanan kayyum heyeti, okulda incelemelerde bulundu.

Fetullah Gülen'in çok sayıda kitabının da bulunduğu okulda, müdür odasındaki parke söküldüğünde ortaya çıkan merdiven ile zemin kata iniliyor. Burada duvarların bir kısmı yıkılarak bir kişinin geçebileceği koridor bulunduğu ve okulun dışına çıktığı belirlendi.

Tesadüfen bulundu

Darbe girişiminden 2 gün önce Gülbahçesi Anaokulu'nun eksikleri nedeniyle kapatıldığını bildiren Gürbüz, okulla ilgili işlemlerin 13 Temmuz itibarıyla sonlandırıldığını söyledi.

Teslim aldıktan sonra okulda yaptıkları incelemede gizli bir geçit bulduklarına dikkati çeken Gürbüz, "Gizli geçidi tesadüfen bulduk. Birbirine ekli şekilde, birbirine geçen, gerçekten ne olduğu da bilinmeyen çok ilginç yapı ile karşılaştık. Bazı gizli işlerin orada yapıldığını düşünüyoruz." dedi.



Gizli geçidin müdür odasında yer aldığını anlatan Gürbüz, "Gizli geçit, bulunması gerçekten zor bir yerdi. Tesadüfen, bütün noktaları aradığımız için, orada böyle birarama yaptığımızda görmüş olduk. Bu yapıyı hala gözleri açık olmayan basiretsiz insanlara bu tür yapılarda neyin çevrildiğini, nelerin döndüğünü kanıtlamak açısından bir belge olarak düşünmek lazım." ifadesini kullandı.



Gürbüz, milletten gelenin millete döneceğini vurgulayarak, "Zamanında gizli kapaklı işlerin yapıldığı yerler Cenabıhakk'ın izni ile sırların açık olduğu şekle dönüşmüş oluyor. Halkın okulu olarak bunlar devam edecek çünkü her şey aslına dönüyor. O da aslına dönmüş olacak" diye konuştu.

Tokat'ta 22 Temmuz'da bünyesinde 13 okul bulunan 6 şirkete 'FETÖ/PDY'ye finans desteği sağladığı gerekçesiyle kayyum atanmıştı.