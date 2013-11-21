Gülen cemaatinden Erdoğan'a: Kimse bize 'susun artık' demesin!

AKP ile Gülen Cemaati arasındaki dersaneler tartışması sürüyor. Başbakan Erdoğan'ın dersaneler konusundaki son açıklamalarından sonra Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Osman Şimşek, Twitter hesabından "şayet mesele şahsî olsaydı; Allah rızası için yine "sükût murakabesi" der ve sessizliğe bürünürdük, Fakat, mesele millet, hizmet ve emanettir. Onun için, lütfen kimse bize “susun artık” demesin" dedi.

Fethullah Gülen ile birlikte ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan ve Gülen'in konuşmalarının yayınlandığı Herkul.org internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Osman Şimşek, dershanlerin kapatılması halinde "her ev bize dershane ve her fert öğretmen olur" mesajını paylaştı. Yaşananları "imtihan" olarak nitelendiren Şimşek, "Kalbimiz paramparça da olsa biz vazifemize bakacağız. Sabren" ifadesini kullandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cemaati kastederek kullandığı 'karşı taraf' ifadesine de atıf yapan Şimşek, "Biz "karşı taraf" görmedik görmeyeceğiz; sessiz dostlarımızın vicdanlarının kanadığını da biliyoruz. Yerimizdeyiz" dedi. Dershanelerin kapatılması ilişkin tartışmada Cemaat'tin mesajları Fethullah Gülen'in de teyidini alarak tweet atan Osman Şimşek tarafından paylaşılmıştı.

Herkul.org sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Osman Şimşek'in, Erdoğan'ın dershane açıklamalarından sonra Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle:

-Bir suçüstü.. sonra mazlumun çığlığı.. akabinde “Niye bağırıyorsunuz?” tuhaflığı.. imtihan..

-Sabır dostlar. İtidal. Allah görüyor ve biliyorken ne gam! Nihayet her ev bize dershane ve her fert öğretmen olur

-Hocamız "Bir gün beni öldürseler, cesedimi bir kenara bırakıp hizmete yürümezseniz hakkımı helal etmem!"

-+ve "müsbet hareket"ten ayrılmama ahdi vermişti. Kalbimiz paramparça da olsa biz vazifemize bakacağız. Sabren...

-Biz "karşı taraf" görmedik görmeyeceğiz; sessiz dostlarımızın vicdanlarının kanadığını da biliyoruz. Yerimizdeyiz

-Yemin ederim davaya imanım arttı. Haber verilmişti bu imtihanlar. Adanmış ruhlar, mefkureye sâdık kalsın yeter.

-Bir siyasi hareketi bütünüyle tecrim etmemeye ve kırılsak da münsif dostlarımızı kırmamaya özen göstermeliyiz.

-Belki kalbim çoklarınkinden daha kırık. Zira, kırılmaması gereken kalblerin kırıldığına da şahit oluyorum. Fakat.

-Mefkûre insanı için başka yol yoktur. Hırçınlık kimseye bir şey kazandırmaz. Nefret ekip muhabbet biçemezsiniz.