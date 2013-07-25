Gülen cemaatinden ‘İstanbul'da Sarıgül desteklenecek’ iddiasına cevap

Gazeteci Mahmut Övür, Sabah gazetesindeki köşesinde geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıda, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı yönündeki iddiaları kaleme aldı.

Övür, siyaset kulislerinde “Sarıgül, Gülen cemaatine, Gülen cemaati Sarıgül’e sıcak bakıyor" ifadelerinin kullanıldığını belirterek, Mustafa Sarıgül’ün CHP’den başkan adaylığını açıklamasının beklendiğini yazdı.

Cemaatten yanıt geldi

Övür, bugünkü köşesine ise “Cemaatin Sarıgül’e sıcak baktığı” iddiasıyla ilgili olarak Gülen cemaatinden gelen cevabı taşıdı.

cemaatin önde gelen isimlerden birinin, Sarıgül iddiasına yönelik Övür’e verdiği cevap şöyle:

‘Geleneğimiz merkez sağ parti’

“Hizmet Hareketi'nin siyasetle mesafesini en iyi bilenlerden biri sizsiniz. Siyaset üstü bir duruşu olduğunu, siyasi partilere ve siyasi aktörlere karşı eşit mesafede durduğunu biliyorsunuz. Yazı bu açıdan farklı bir algıya yol açtı ve birileri de bunu kullanıyor. Karşıtlık oluşturulmaya çalışılıyor. Cemaat’in bir siyasi aktörü açıktan destekleme gibi bir tavrı yok ve olamaz. Ama gelenek olarak bugüne kadar hep merkezdeki sağ partileri destekledik. Ölçümüz de demokrasi ve daha çok özgürlük."

Övür: Cemaat’in rotası değişmeyecek

Gülen cemaatinden gelen Sarıgül yorumuna köşesinde yer veren Mahut Övür, tartışmalarla ilgili şu yorumda bulundu: “Satır aralarından çıkarttığım sonuç şu: Bugüne kadar tabanı yüzde 90-95 oranında AK Parti'ye oy veren cemaatin bu seçimlerdeki rotası da değişmeyecek. Bu da yönlendirmeyle değil, tabanın doğal duruşu…”