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Politika

Gülen cemaatinden ABD kongresine iftar yemeği

Onursal Başkanlığı’nı Fethullah Gülen’in yaptığı, dinler ve kültürlerarası diyalog kuruluşu Rumi Forum, ABD kongresinde bir iftar yemeği verdi.

15 Eylül 2008 03:00

Onursal Başkanlığı’nı Fethullah Gülen’in yaptığı, dinler ve kültürlerarası diyalog kuruluşu Rumi Forum, ABD kongresinde bir iftar yemeği verdi. ABD Kongresi’nin Cannon çalışma binasında düzenlenen iftara, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy’un yanı sıra Vatikan Dinlerarası Diyalog Sekretaryası Başkanı Thomas Michel, Mali’nin Washington Büyükelçisi Abdoulaye Diop, Nijer’in Washington Büyükelçisi Maiga Djibrilla Aminata, Pakistan’ın Washington Büyükelçisi Hussein Haqqani, Kazakistan’ın Washington Büyükelçisi Erlan Idrissov, Kırgızistan’ın Washington Büyükelçisi Zamira Sydykova, Senegal’in Washington Büyükelçisi Amadou Lamine ve çeşitli ülkelerden üst düzey diplomatlarda katıldı. İ


ftar programında ayrıca ABD Kongresi Papazı Dan Coughlin, Washington metro bölgesindeki farklı dini toplumların temsilcileri ve bazı Amerikalı milletvekillerinin danışmanları da hazır bulundu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen iftar yemeğinde bir konuşma yapan Rumi Forum’un başkanı Dr. Ali Haydar Yurtsever, amaçlarının dünyada barış ve diyaloğu geliştirmek olduğunu anlatarak, birlikte uyum içinde yaşamanın önemini vurguladı. Ramazanın İslam içindeki yerine dedeğinen Dr. Yurtsever, konuşmasını Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Gel, Ne Olursan Ol Gel” diye başlayan dizelerinin İngilizcesini okuyarak bitirdi.

Kongre binasında iftar için ayrılan özel salondaki program, ezan ile başladı. Program çerçevesinde Rumi Forum’un onursal başkanı Fethullah Gülen’in görüntüleri ve şarkıcı Mahzun Kırmızıgül’ün barış içerikli bir şarkısının klibi de yayımlandı.

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