Gülen cemaati Hakkâri’yi anlatıyor…



Selin ONGUN T24

Gülen hareketini ve PKK’yı çok yakından tanıyan bir isim…

‘Gülen hareketinin Hakkâri’deki ilk kurumu 1993’te açıldı’

‘Hareketin okullarında yüzde 80 Hakkâri’nin çocuğu okuyor’

‘PKK, Gülen okullarına gidenler hedefimizdir, deyince kayıt sıldirmeler oldu’





‘Yüksekova, Çukurca, Şemdinli, Hakkâri merkezde beş okuma salonu var’



‘Yüksekova’da daha çok baskı olduğu için okulda 80 öğrenci var’

‘Türkiye, Hakkâri’deki referandum sonuçlarını tartışırken, kral çıplak, diyemiyor’



‘Derecik'ten gelen dört bin oy olmasa, katılım yüzde üçlere düşecekti’

‘Sandık başkanları tazyikte bulundu, oy kullanmadılar ve kullandırtmadılar’

‘Başbakan, Hakkâri milletvekilerine sormalı; aşiretiniz oyları nerede?’

‘Müşahitler açık biçimde, oy kullanamazsınız, dediler’

‘12 Eylül'de oy kullanmaya gidenler okul bahçesindeki çocuklardan korktu’

‘Hakkâri’de 20 gün okul boykotu istediler’



‘Açılımdan sonra 400 kişi dağa çıktı, ondan önceki yıl 50 kişi çıkmıştı’

‘Okullarda ciddi örgüt propagandası yapılıyor’

‘Hakkâri Üniversitesi’nde bu yıl din kültürü öğretmenliğinde 100 kişi okuyacak’



‘Gülen okullarına bina kiralayanları dağa çıkarıp mahkeme ettiler’



‘Dağdakiler bina sabibini misafir edince, okul boşaltılıyor’



‘Sadece Gülen hareketine değil, dindar olan her yapıya baskı var’

‘Kaçırılan Kuran kursu çalışanlarından hâlâ haber yok’



‘Mustafa Sungur'un talebeleri de baskı gördü, yurtlarını kapattılar’



‘Parti tabanı imam Aziz Tan’a dağa çık özür dile, seni bağışlacaklar, diyordu’



‘Şu zirvede 35, Cilo ve Kaşkar’larda 200, Şine dağında 350 terörist var’



‘Aziz Tan dağa gidip af dilemedi, öldürdüler’

‘Muhittin Dilşat, Aziz Hoca’yı öldürmeden önce bir hafta hocanın komşusunda kaldı’

‘Aziz Hoca’nın dükkanın saldırıya uğramasına cemaati bir şey diyemedi, korktular’



‘PKK’nın tekelinde camiler, imamlar var’



‘Dilşat Muhittin, Aziz Hoca’yı öldürdükten sonra, onu cennete gönderdim, demiş’

‘Aziz Tan öldürüldükten sonra, iyi oldu, çok ileri gitmişti, diyenler oldu’

‘İnsanlar sohbet esnasında Allah belalarını versin diyor ama…’



‘Dağ ekibi, Hakkârililerin Gülen hareketine sahip çıkmasını engelleyeceğiz, diyor’

