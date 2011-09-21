-Gül: En büyük arzum başarıların sayısının çoğalması STUTTGART (A.A) - 21.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkler'in Almanya'daki başarılarının sayısının artmasının en büyük arzusu olduğunu söyledi. Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin son gününde Stuttgart Belediye binasına gelişinde Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gül, kendisini bekleyenlerle selamlaştı ve konuştu. Bu sırada, bir vatandaşın ''Silivri'dekiler serbest bırakılsın'' diye bağırması üzerine Gül, bu kişiyi yanına çağırarak bir süre konuştu. Belediye binasına girişinde farklı ülkelerin bayraklarını ellerinde taşıyan çocukların şarkılarıyla karşılanan Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, daha sonra Stuttgart Belediye Başkanı Wolfgang Schuster ve Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Türker Arı tarafından Türk ve Alman toplum temsilcilerine verilen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Gül konuşmasında, bugün Stuttgart'taki coşkuyu görünce ''Türkler ve Almanlar hem Türkiye'de hem Almanya'da, hem misafir hem ev sahibi gibiler'' sözünün aklına geldiğini belirterek, ''Bugün burada ev sahibi gibi hissediyorum kendimi'' dedi. Uzun bir aradan sonra Almanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen bu ziyaretin ''olağanüstü güzel'' geçtiğini dile getiren Gül, aralarında bakanlar ve belediye başkanlarının da olduğu büyük bir heyetin kendisine eşlik ettiğini söyledi. Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ve Belediye Başkanı Wolfgang Schuster'in konuşmalarındaki vizyondan çok etkilendiğini, konuşmalarından Türkleri ne kadar anladıklarını gördüğünü ve buradaki Türk toplumunun nasıl kucaklandığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gül, Schuster'in ''genişlemenin buraya gelen insanları kucaklamak anlamına geldiğini'' söylediğini hatırlattı. Ziyaretinin çok yoğun geçtiğini dile getiren Gül, olağanüstü misafirperverlik gördüğünü belirtti. Türkler'in Almanya'da büyük başarılara imza attığını ve bu hikayeleri yakından dinleme fırsatı bulduğunu belirten Gül, ''Türk-Alman Başarı Öyküleri-Almanya'nın Ortasında kitabına bunlardan 50 tanesinin sığdığını ama bunun çok daha fazla olduğunu, yüzlerce, binlerce başarı hikayelerinin olduğunu biliyorum. En büyük arzum bu başarıların sayısının çoğalmasıdır. İnanıyorum ki ileride bunların sayısı da çok daha fazla olacaktır'' diye konuştu.