'Gülen belgeleri'; CHP heyeti sadece not alabildi, belgelerin fotokopisini çekemedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, ABD'li bir yetkiliden aldığı bilgilere dayanarak, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen Fethullah Gülen'in iadesinin usulüne uygun istenmediğini iddia etmesiyle başlayan tartışmanın ardından, iade talebiyle ilgili olarak ABD'ye gönderilen resmi belgeler bugün CHP'nin incelemesine açıldı.

Adalet Bakanlığı’nda 5 saatlik bir çalışma yapan CHP’li heyetten Ankara Ankara Milletvekili Murat Emir, T24’e yaptığı açıklamada, önlerine sunulan dosyalarda ne varsa incelediklerini söyledi. İncelemeyi sadece not alarak yaptıklarını kaydeden Emir, “Fotokopi çekebildiniz mi” sorusuna da kendilerine öyle bir imkan sunulmadığı yanıtını verdi.

CHP'li Emir’in T24'e verdiği bilgilere göre, Gülen’in iade dosyası 85 klasörden oluşuyor. Adalet Bakanlığı CHP'lilere belgeleri incelemeleri için herhangi bir süre bidirmedi ancak, CHP’li Emir incelemeyi en kısa zamanda bitirmek istediklerine dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı: Soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır

CHP heyetinin incelemesinin ardından Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulduğu belirtilerek, "Heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır" dendi.

TIKLAYIN - Adalet Bakanlığı'ndan 'Gülen belgeleri' açıklaması

Belgelerin incelenmesine dair bugün Ankara’da önemli bir trafik yaşandı. CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan heyet, saat 11.00'de Kızılay'daki Adalet Bakanlığı ek hizmet binasına geldi. Girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan Emir, hukukçu milletvekilleri ve Ankara Barosu'ndan iki hukukçu ile Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenip istenmediğini araştırmak üzere Bakanlığa geldiklerini belirtti.

"Objektif, dikkatli, ayrıntılı bir inceleme yapacağız. İki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir biçimde incelemek ve ortaya koymaktır" diyen Emir, incelemenin kaç saat süreceğinin sorulması üzerine ise herhangi bir zaman planlamalarının ve acelelerinin olmadığını aktardı. Emir'in açıklamalarının ardından heyet, Bakanlık yetkilileriyle Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğündeki görüşmeye geçti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarda bulunduktan sonra CHP, iade dosyalarını incelemek için Adalet Bakanlığına başvurmuştu.