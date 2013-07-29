Gülen: Alevilere insanca davransaydık...

Fethullah Gülen'in herkül.org adlı internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Türkiye'deki dini ve etnik ayrımcılıklar eleştirilerek, geçmişteki yanlışların sonuçlarına katlanılmakta olduğu belirtildi.

Gülen, Alevilerle ilgili olarak, 'Eğitimlerle, okullarla oralarda da gelişseydik zannediyorum bugünkü problemlerin hiçbiri olmayacaktı' dedi. Kürt sorunu ile ilgili de konuşan Gülen, 'Kürtlere karşı da başka milletten olanlara karşı da insanca davranmalıydık, sulh içinde olmalıydık, nefret ve kin yoluna gittik' dedi.

Fethullah Gülen'in değerlendirmelerinin özetle şöyle:

'Biz adalet-i mahza ile tam bir adaletle bütün tebaya öyle muamele yapsaydık, zannediyorum yakın tarihi sorgulama mukaddime değil ağzım eğilir. O Alevilere karşı da, o ekrada (kürtlere) karşı da, daha başka milletten olan insanlara karşı da herhalde, insanca davransaydık, eğitimle onların içine girseydik. bir asırdan fazla oluyor Hz. Pir'i Mugan'ın projesini orada genişçe realize ederek. Van'da mesela bir üniversite. Medresetül Zehra. Arapça farz. Türkçe vacip bu tabiri kullanan olmamış o güne kadar. Kürtçe'de caiz. İsteyen kendi dilini de kullansın. Dini ilimler orada tahsil edilsin. Ve biz o şeyi geliştirseydik, geliştirebilseydik zannediyorum hiç bir problem olmayacaktı.'

Biz bize ettik; nefret ve kin yoluna gittik

'Yunus Suresi'nde ayette 44. ayet. Allah kimseye zulmetmez, fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler. Oscar'ın sözü 'alemin bana yaptığı ne kadar büyük olursa olsun, benim bana yaptığım hepsinden büyüktür.' İşin doğrusu biz bize ettik. Nefret kin yoluna gittik.

Düşman bellemekle sorunu çözemedik

'Fakat o günden bugüne, biz şiddetle üzerlerine gittikçe bu defa problem tevarüs edildi. Siz bir darbe vurdunuz, koskocaman bir ailenin başına balyoz inmiş gibi oldu. Baba'yı öldürdünüz amma anne düşman oldu, nine düşman oldu, amca düşman oldu, dayı düşman oldu, evlat düşman oldu. Ve onlar giderken oğlum size vasiyetimiz bunlara 'bize bunu yapanlara fırsat vermeyiniz haklarından geliniz' dediler. En azından ruhlarında böyle düşündüler bunları.'

'Mülayemetle bunların üzerine gidilseydi, insani değerlerle gidilseydi, adalet-i mahsa diye gidilseydi, kimsenin burnu kanatılmasaydı bu ölçüde bu problemler altından kalkılmaz üstesinden gelinmez hal almazdı. Allah bu işe sebebiyet verenlerin taksiratını affetsin. Günümüzde de bu problemi çözmeye çalışan insanlara imkan bahşeylesin. Size de o mevzuda güç, kuvvet, imkan lütfeylesin. Allah'u alem, problem adına yapılması gerekli olan şey bu.'

Sulh hayırlıdır

'Sulh hayırlı bir hadisedir. o yolda yürümek lazım. Kucaklamak şefkat bağrını açmak herkese, o söz malum kalbinize girdiğinde hiç kimse ayakta kalma endişesine kapılmamalı. Öyle bir engin vicdan taşımalısınız ki, bir milyon bir trilyon insan girse, ayakta kalacağı endişesine kapılmamalı.' 'Elalem uyumuyor yani. Onlar sizin için sürekli problemler üreteceklerdir. Siz kendinize göre sadece kendi bilginize göre kendi anlayışınıza göre birazda böyle nikvinlik içinde her şeyi iyi görüyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz fakat her şey günümüzde başlamıyor, günümüzde bitmiyor yani.'