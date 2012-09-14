Gülen ABD medyasına ilan verdi, Libya'daki saldırıyı lanetledi

Fethullah Gülen, Libya'daki Amerikan Konsolosluğu'na yapılan saldırı münasebetiyle bir taziye mesajı yayınladı. ABD'de yayınlanan gazetelerde yer alan mesajda Gülen, terörün her türlüsünü lanetledi.

Gülen'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Bingazi'deki Libya Konsolosluğu'na yapılan saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens ve 3 konsolosluk çalışanının hayatını kaybettiğini teessüfle öğrenmiş bulunuyorum. Görevi itibarıyla ABD'yi Libya'da temsil eden ve aynı zamanda bu ülkede misafir hükmünde olan büyükelçiyi hedef alan bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor ve bu vesileyle faili kim olursa olsun terörün her türlüsünü lanetliyorum. Kahire ve Yemen'deki şiddet içeren protesto gösterileri münasebetiyle hatırlatmak isterim ki; kalıcı müspet değişimler ancak barışçı ve diyaloga açık bir yaklaşımla gerçekleşebilir. Masum insanları hedef alan şiddet, onu müdafaa etme iddiasıyla yola çıkılan İslam'ın ruhuna ihanettir. Müslümanlara yakışan, tepkilerini dinlerinin izzetine uygun bir tarzda barış ve sükunet içerisinde ifade etmeleridir. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Amerikan halkına, hâssaten ABD Dışişleri Bakanı Sayın Hillary Clinton'a başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyor ve acılarını yürekten paylaşıyorum."