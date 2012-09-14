T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülen ABD medyasına ilan verdi, Libya'daki saldırıyı lanetledi

'ABD'yi Libya'da temsil eden büyükelçiyi hedef alan bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor ve bu vesileyle faili kim olursa olsun terörün her türlüsünü lanetliyorum'

14 Eylül 2012 12:23

Fethullah Gülen, Libya'daki Amerikan Konsolosluğu'na yapılan saldırı münasebetiyle bir taziye mesajı yayınladı. ABD'de yayınlanan gazetelerde yer alan mesajda Gülen, terörün her türlüsünü lanetledi.

Gülen'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Bingazi'deki Libya Konsolosluğu'na yapılan saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens ve 3 konsolosluk çalışanının hayatını kaybettiğini teessüfle öğrenmiş bulunuyorum. Görevi itibarıyla ABD'yi Libya'da temsil eden ve aynı zamanda bu ülkede misafir hükmünde olan büyükelçiyi hedef alan bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor ve bu vesileyle faili kim olursa olsun terörün her türlüsünü lanetliyorum. Kahire ve Yemen'deki şiddet içeren protesto gösterileri münasebetiyle hatırlatmak isterim ki; kalıcı müspet değişimler ancak barışçı ve diyaloga açık bir yaklaşımla gerçekleşebilir. Masum insanları hedef alan şiddet, onu müdafaa etme iddiasıyla yola çıkılan İslam'ın ruhuna ihanettir. Müslümanlara yakışan, tepkilerini dinlerinin izzetine uygun bir tarzda barış ve sükunet içerisinde ifade etmeleridir. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Amerikan halkına, hâssaten ABD Dışişleri Bakanı Sayın Hillary Clinton'a başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyor ve acılarını yürekten paylaşıyorum."

ETİKETLER

abdmedyafethullah gülenbüyükelçi

İlgili Haberler

ABD'nin Libya Büyükelçisi öldürüldü!

Reuters, ABD'nin Bingazi'deki konsolosluğuna düzenlenen saldırıda ABD Büyükelçisi'nin ve üç büyükelçilik çalışanının öldüğünü duyurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24