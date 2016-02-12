"Gül'e yakın çevreler 'Erdoğan da Gül de aynı noktada' diyor"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ardından eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve bazı eski bakanlarla görüşmesinde neler konuşulduğuna ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, Gül’e yakın çevrelerin “Gül daha önce ne söylediyse şimdi de aynısını söylüyor. Erdoğan da aynı noktada” değerlendirmesini yaptığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre, Gül’e yakın bazı kaynaklar görüşmenin, Erdoğan’ın Gül’ün ameliyatından sonra kendisini geçmiş olsun demek için araması sırasında telefonda kararlaştırıldı. Bir başka bilgiye göre, Gül, Ankara’da kayınbiraderi eski AKP Milletvekili Mehmet Tekelioğlu’nun evinde kış aylarını geçiren anne ve babasını ziyaret için geldi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı, Erdoğan da Gül’ü yemeğe davet etti. Bir başka kaynak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çelik ve Arınç’ın açıklamalarından sonra ve özellikle ‘Hamamönü ofisleri’ haberlerinden sonra bizzat Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çağırdığını belirtti.

"Önce küskünler sonra Saray"

Gül’ün temasları, kamuoyuna “önce Saray sonra Arınç’ın evinin olduğu Çukurambar” olarak yansırken, Gül’e yakın çevreler, sıralamanın böyle olmadığını belirtti. Buna göre Gül, Ankara’ya geldikten sonra önce yakın çevresiyle biraraya geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giden Gül, sonra yeniden yakın çevresi ve Arınç’la biraraya geldi.

"Gül aynı şeyleri söylüyor"

Erdoğan ve Gül görüşmesiyle ilgili olarak Gül’e yakın çevreler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 3 saat süren görüşmenin “samimi bir havada” geçtiğini söylemesine karşın, görüşmenin sonuçları bakımından bir değişikliğin olmadığına dikkat çekti. Gül’ün, açıklamaları nedeniyle Arınç ve Çelik’e yönelik eleştirilerin çok yakışıksız olduğunu dile getirdiği, “Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi su alırsa hepimiz zarar görürüz. Terör ve dış politikadaki ciddi gelişmeler varken, enerjimizi başka şeylere harcamak yanlış olur” dediği belirtildi. Ancak Erdoğan’ın da, sözkonusu açıklamaları eleştirdiği, “zamansız ve yakışıksız” bulduğunu belirttiği kaydedildi.

Gül’e yakın çevreler, Saray’daki görüşmede bir uzlaşma olup olmadığına ilişkin “Gazetelerde bir anlaşma olduğu, trollerin bundan sonra Arınç ve Çelik’i eleştirmeyeceği, Arınç ve Çelik’in de eleştirilerini yumuşacağı diye yorumlar var. Doğru değil. Gül’ün görüşmeleriyle ilgili ‘arabuluculuk’ deniyor, bu da kesinlikle doğru değil” görüşünü dile getirdi. Görüşmelerin sonucuyla ilgili olarak ise aynı çevreler, “Gül, dün ne söylediyse bugün de aynı şeyleri söylüyor. Cumhurbaşkanı da aynı noktada. Duruşlarda bir değişiklik yok” diyerek, tarafların pozisyonlarında bir değişiklik olmadığı mesajını verdi. Gül ve ekibinin yeni bir oluşum içinde olup olmayacağı konusunda ise, “Partinin asli unsurlarıyız” değerlendirmesi yapılması ise, parti içinde mücadeleye devam edileceği biçiminde yorumlandı.

Çelik: Parti içinde yeni oluşum yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı, soruları yanıtladı. Çelik’e Erdoğan’ın Gül ile görüşmesi soruldu. Basında yer alan haberlerin spekülatif olduğunu savunan Çelik, AKP’ye karşı yeni bir siyasi oluşumun söz konusu olmadığını iddia etti. Açıklamaları partilerinin güçlenmesi için gelen eleştiriler olarak görmenin daha doğru olacağını savunan Çelik, “Bu arkadaşlarımız yeni bir oluşum içinde midirler, hayır. 11. Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızla görüşmesi gayet doğal. Bu AK Parti’ye karşı yeni bir siyasi hareket olarak değerlendirilmemelidir” dedi.

Arınç: Umarım ders çıkarırlar

Bülent Arınç, önceki gün Gül ile yaptığı görüşmenin ardından Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Farklı anlamlar yüklememek lazım. Dün sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler, gündüz ise Ankara’daydılar. Akşam da ben davet ettim. Mesele bundan ibaret, dostane bir ziyaret. Biz bu partinin kurucularıyız, iyi bir AK Partiliyiz, trollerin troliçelerin ne dediğinin önemi yok” dedi. “Erdoğan’a kırgın mısınız, bu konu gündeme geldi mi?’ sorusu üzerine Arınç, “Hissi konulara girmemek lazım. Ben cevap verdim, edepli terbiyeli cevaplardır bunlar. Umarım herkes bu açıklamalardan bir ders çıkarmıştır. Hükümetimizi ve ülke meselelerini görüştük, faydalı oldu” diye konuştu.

"İfadeye çağrılabilirler"

Hükümete yakın yayın politikası ile bilinen Akşam gazetesi, Gülen cemaatine yönelik başlatılan “paralel yapı” soruşturması kapsamında eski son dönemde hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile gündem olan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve eski AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik’in ifadeye çağrılabileceğini iddia etti. Haberde, Arınç ve Çelik’in cemaate yakınlığıyla bilinen eski AKP’li milletvekili, tutuklu İlhan İşbilen’le görüşmelerine ilişkin dosyanın Ankara Başsavcılığı’na gönderildiği öne sürüldü. Haberde, “Davada ifade veren polis A.İ.Y, tutuklu İşbilen’in Arınç ve Çelik’le görüşüp ‘Paralel tasfiyeyi durdurun’ dediğini iddia etmişti” ifadeleri yer aldı.