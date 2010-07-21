-GÜL'E MISIR'DA JEST KAHİRE (A.A) - 21.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısır Harp Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Tören alanına gelişinde Mısır Başbakanı Ahmed Nazif ile bir araya gelen Gül, daha sonra tören alanına geçti. Tören, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in kortej eşliğinde bir araçtan halkı selamlamasıyla başladı. Mübarek, izleyenlerce coşkuyla alkışlandı. Cumhurbaşkanı Gül'ün törene katıldığına ilişkin anons yapılırken, zaman zaman dev ekranda töreni izleyen Gül ve Mübarek'in görüntüleri barkovizyon aracılığıyla gösterildi. Gül'ün, Arap ülkeleri dışında Mısır Harp Akademisi Mezuniyet Töreni'ne davet edilen ilk konuk devlet başkanı olduğu belirtildi. Mısır Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı'nın askeri bando tarafından çalındığı törende, askeri teknoloji ve Mısır ordusunun teçhizatının tanıtımı yapıldı. Atlı birliklerin geçişlerinin ardından, vücut geliştirmeci askerler bir araç üzerinde bazı hareketler sergiledi. Akrobatik hareketlerin de yapıldığı törende, motosikletler, paraşütler, helikopterler ve tanklarla da çeşitli gösteriler sunuldu. Öğrencilerin savaş tekniklerini askeri araçlar ve tanklarla temsili olarak icra etmesi izleyicilerin büyük alkışını alırken askeri bandonun marşlarına öğrencilerin oluşturduğu korolar da eşlik etti. -TÜRK BAYRAĞI MISIR SEMALARINDA- Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in değişik fotoğraflarının yer aldığı dev posterler tören boyunca helikopterlerin, tankların ve askeri araçların üstünde zaman zaman sergilenirken, Türk bayrağı da paraşütçüler tarafından Mısır semalarında dalgalandırıldı. Gösterilerin bir kısmında askeri öğrenciler Mısır bayrağı ile birlikte dev bir Türk bayrağını da taşırken, Cumhurbaşkanı Gül'e ve Türkiye'ye yapılan bir başka jest de Türk Askeri Bando Marşı'nın çalınması oldu. Mısır Harp Akademisi'nin genç mezunlarının geçit resmi alkış toplarken, törende bando tarafından konusu Mısır'da geçen Giuseppe Verdi'nin başyapıtı ''Aida'' ve Zafer Marşı da seslendirildi. Mısır tarihinden kesitlerin de yıllarca öncesinin kıyafetleri eşliğinde sergilendiği törende, dereceye giren öğrencilere madalyaları sunuldu. Başarılı öğrencilerden bazılarının madalyalarını Cumhurbaşkanı Gül verdi. Tören, Mısır Milli Marşı'nın askeri bando tarafından bir kez daha çalınmasıyla sona erdi.