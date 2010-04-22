Gül'e likor ve haç

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Şahin ve beraberinde TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan konuk ülke ve ev sahibi çocuklarından oluşan heyeti Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Düzenlenen program sonrasında çeşitli ülkelerden gelen çocuklar Cumhurbaşkanı Gül’e hediyeleri verdi. Gül’e, kendi ülkelerine özgü armağanlar getiren çocuklardan bazen ilginç hediyelerde geldi.
Meksika'dan gelen Sürpriz hediye
Meksika’dan gelen çocuk misafir, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, kendi ülkesine özgü bal ve konserve’nin yanı sıra Meksika’nın milli içkisi olan Tekila armağan etti.Ukrayna'dan Hz. İsa ve ha. figürü hediye
Ukrayna’dan çocuk misafir ile birlikte gelen bir sanatçı ise, Abdullah Gül’e, değerli taş ve altından yaptığını söylediği, Hz. İsa ve haç figürlü bir eser getirdi. Ukraynalı sanatçı ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve Abdullah Gül’ün resmini yapmak istediğini söyledi.Mozambikli çocuktan, Gül'e Türkçe davet
Mozambik’ten gelen misafir çocuk ise, Abdullah Gül’e Türkçe olarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız, sizi çok seviyoruz ve Mozambik’e davet ediyoruz” dedi.