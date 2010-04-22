Gül'e likor ve haç

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Meksika'dan gelen Sürpriz hediye

Ukrayna'dan Hz. İsa ve ha. figürü hediye

Mozambikli çocuktan, Gül'e Türkçe davet

Meksika’dan gelen çocuk misafir, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, kendi ülkesine özgü bal ve konserve’nin yanı sıra Meksika’nın milli içkisi olan Tekila armağan etti.Ukrayna’dan çocuk misafir ile birlikte gelen bir sanatçı ise, Abdullah Gül’e, değerli taş ve altından yaptığını söylediği, Hz. İsa ve haç figürlü bir eser getirdi. Ukraynalı sanatçı ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve Abdullah Gül’ün resmini yapmak istediğini söyledi.Mozambik’ten gelen misafir çocuk ise, Abdullah Gül’e Türkçe olarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız, sizi çok seviyoruz ve Mozambik’e davet ediyoruz” dedi.