Gül’e ihale soruşturması

Danıştay, Bakan Atalay’ın soruşturulmasına izni vermediği Siirt’in AKP’li Belediye Başkanı Mervan Gül’ün ihale yolsuzluğundan soruşturulmasını istedi



Danıştay, daha önce İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın hakkında soruşturma izni vermediği Siirt Belediye Başkanı AKP’li Mervan Gül ile yardımcıları Abdullah İlbaş ve Muhsin Kebapçı’nın soruşturulmasının yolunu açtı.

Gül ile yardımcılarının, akrabalarının kurduğu şirketlere, çöp toplama ihalesini vererek yolsuzluk yaptıkları iddia ediliyordu.

Gül, yardımcıları, üst düzey belediye görevlileri, haklarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle teftiş geçirmiş, Atalay, Mervan Gül hariç diğer görevliler hakkında soruşturma izni vermişti. Başkan yardımcıları ile belediye yetkililerinin bu karara itiraz etmesiyle konu Danıştay’a gitmişti. Danıştay, Gül ve yedi belediye yetkilisi hakkında üç konuda yolsuzluktan soruşturma açılmasına izin verdi.



Akrabalara ihale



Danıştay 1. Daire, ihale sürecine müdahale eden, işin akrabalara verilmesini sağlayan Gül, Kebapçı ve İlbaş ile birlikte ihale sürecinde imzası bulunan Mali İşler Müdürü Zeki Gündüz, Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Abuşak, Zabıta Müdürü Mazhar Etiz ve Temizlik İşleri Müdürü Nasıh Oran’ın rekabet ortamının oluşmasına engel oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılmasını istedi.

Daire’nin 19 Eylül 2008 tarihli kararıyla dosya Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Soruşturma açılacak konulardan birini çöp toplama ihalesi oluşturuyor. İddiaya göre Gül, yardımcıları İlbaş ile Kebapçı, 17 Mart 2006’da yapılan çöp temizlik ihalesini akrabalarının kurduğu, iş deneyim belgeleri olmayan, yetersiz bir şirkete (Pehlivan AŞ ile İlbaş Ltd ortak girişimi) verdi.

Bu ihleye katılacak şirketleri bizzat Başkan ve yardımcıları seçti.

İhaleyi alan şirketlerinden Pehlivan A.Ş’nin ortaklarından Mehmet Fatih Çelik ile Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Çelik’in, Kebapçı’nın teyze çocukları olduğu, diğer ortak Rıdvan Yolbaş’ın dedesinin de Mervan Gül’ün dayısı olduğu belirlendi.



Üç konuda soruşturma



İlbaş Ltd’nin yeterlilik belgesi bulunmazken, Pehlivan A.Ş’nin belgesinin de eksik olduğu anlaşıldı. Danıştay’ın kararında, Pehlivan A.Ş ortaklarından Mehmet Fatih Çelik’in ifadesine de yer verildi. Çelik’in ifadesine göre İlbaş, ihaleye katılmalarını bizzat istedi ve işi İlbaş Ltd. ile birlikte almaları halinde çöp toplama işinin büyük kısmının İlbaş Ltd. tarafından yürütüleceği vaadinde bulunuldu.

Danıştay, ayrıca daha önce İçişleri Bakanı Atalay’ın soruşturma izni vermediği iki konunun da soruşturulmasını istedi.

Danıştay, Gül ve yardımcısı Kebapçı hakkında, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca katı atık tesisi projesinde kullanılmak üzere belediye başkanlığına gönderilen 300 bin YTL tutarındaki parayı kendi tasarrufunda bulundurmak ve amaç dışı kullanmaktan da soruşturma yapılmasını kararlaştırdı.

Danıştay’ın izniyle Gül, İlbaş ve Kebapçı hakkında, semt pazarı olarak kullanılmak üzere Vakıflar’dan kiralanan alanın kira bedellerini ödememek, bu alanın İlbaş tarafından belediyeye bedel ödemeksizin otopark olarak kullanılmasına göz yummaktan da soruşturma yapılacak.