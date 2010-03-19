Gül'e Chatham House ödülü

T24 - Londra merkezli Avrupa'nın önemli düşünce kuruluşlarından Chatham House, "2010 Chatham House Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e verdi.





Afganistan ve Pakistan arasındaki barış görüşmelerine yaptığı katkıdan dolayı Gül ödüle layık görüldü. Kuruluşun internet sitesinde, "Cumhurbaşkanı Gül, hem Türkiye içinde hem de uluslararası alanda uzlaşma ve itidal konusunda önemli bir isim olarak ve Türkiye'nin son yıllarda attığı olumlu adımların birçoğunun arkasındaki itici güç olarak tanınıyor" denildi.



Açıklamada, Gül'ün 2009 yılı içerisinde Türkiye'nin Ortadoğu ile olan geleneksel bağlarının derinleştirilmesi için çalıştığı, Irak'taki gruplar arasında arabuluculuk yaptığı ve Afgan ile Pakistanlı liderliklerini biraraya getirdiği belirtildi.



Cumhurbaşkanı'nın ayrıca Kıbrıs'ta çözümün ve Ermenistan ile normalleşmenin sağlanması için de "kayda değer çabalar" gösterdiği vurgulandı.





Ödül kime veriliyor



Söz konusu ödül, Chatham House üyeleri tarafından bir yıl önce uluslararası ilişkilerin iyileştirilmesine en çok katkı yapılan devlet adamına veriliyor.



Cumhurbaşkanı Gül'le birlikte Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stjepan Mesiç de ödüle aday gösterilmişti.





Geçen yıl Brezilya Devlet Başkanı almıştı



2005 yılından bu yana verilen ödülü, şu ana kadar Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko, Mozambik eski Devlet Başkanı Joaquim Chissano, İslam ve Batı'yı yakınlaştırmaya dönük çalışmalarından dolayı Şeyha Mozah, Gana Devlet Başkanı John Kufuor ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.







