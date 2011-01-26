-GÜL'E BİR DESTEK DE ŞAHİN'DEN TBMM (A.A) - 26.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, başkanlık sistemi ve yeni anayasa konusunda, ''Sayın Cumhurbaşkanımız gibi düşünüyorum'' dedi. Şahin, vefat eden eski parlamenter Hüseyin Atmaca için Meclis'te düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, Cumhurbaşkanı Gül'ün Strasbourg'a giderken yaptığı açıklamada, ''Başkanlık sistemi için şüphesiz ki çekincem var. Avantajları da çok dezavantajları da var. Anayasanın çok detaylı olmaması gerek'' şeklindeki sözlerinin hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine, ''Her iki konuyla da ilgili daha önce muhtelif vesilelerle ben de görüşlerimi söylemiştim. Her iki konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız gibi düşünüyorum'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Sayın Cumhurbaşkanı, 'başkanlık sisteminin daha çok tartışılması gerektiğini' ifade ediyor'' sözleri üzerine ise Şahin, şunları söyledi: ''Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği başkanlık sistemiyle ilgili 'avantajları da var, dezavantajları da var' ifadesini ben de bundan bir süre önce aynen kullandığımı hatırlıyorum. Demek ki bu konudaki düşüncemiz ve görüşümüz Sayın Cumhurbaşkanımız ile örtüşüyor. Tabii ki yeni bir anayasa çok geniş bir konsensüsle hazırlanmalı. Bu zaten hepimizin temel arzusudur ama bu oluşmuyorsa yeni bir anayasa yapmaktan vaz mı geçeceğiz? Tabii ki bunu zorlayacağız. Mümkün olduğu kadar geniş bir mutabakatla anayasa yapılmasını temin etmek ve tabii ki mufassal olması adeta bir tüzük gibi değil, gerçekten üstün hukuk normu niteliğine sahip bir metin olması düşüncesini de Sayın Cumhurbaşkanımızın paylaşıyorum.''