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Kültür-Sanat

Güldür Güldür'e Şereflikoçhisar davası

Programda, Şereflikoçhisar'ın 'şerefli' kelimesinin 'şerefli, şerefsiz' gibi kullanımlarla ön plana çıkartıldığı belirtildi

04 Şubat 2016 14:07

Büyükşehir ve Şereflikoçhisar Belediyesi’nin AKP'li Meclis Üyesi Cafer Tayyar Altuğ, Show Tv’de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür’de Şereflikoçhisar adının küçük düşürüldüğü gerekçesiyle ilgililer hakkında tazminat davası açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, komedi programında Şereflikoçhisarlı bir vatandaşı canlandıran ve Şereflikoçhisar’da yaşandığı varsayılan skeçte, ilçe halkının ve ilçenin küçük düşürüldüğünü savundu.

Programda, Şereflikoçhisar'ın ‘şerefli’ kelimesinin ‘şerefli, şerefsiz’ gibi kullanımlarla ön plana çıkartıldığını belirten Altuğ, "İlçemize şerefli ismi, Çanakkale'de şehitlerimizin çok olmasından dolayı Atatürk tarafından verilmiş olup, dalga geçilmeyecek derecede değerlidir" ifadelerini kullandı.

Altuğ, İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 5 bin liralık bir rakamla manevi tazminata mahkum edilmeleri için suç duyurusunda bulunduğunu, davayı kazanması halinde parayı, Şereflikoçhisar’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceğini kaydetti. 

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