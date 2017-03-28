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Güldür Güldür'den sürpriz karar

7'den 70'e herkesin beğeniyle izlediği programın yapımcılığını BKM üstleniyor

28 Mart 2017 19:50

Ekranın sevilen komedi-skeç programı 'Güldür Güldür Show' artık haftada iki gün yayınlanacak.

Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Aylin Kontente, Çağlar Çorumlu, irem sak, Onur Atilla, Derya Karadaş, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu, Uğur Bilgin, Özgün Aydın, Kıvanç Baran Aslan, Korhan Hepduran ve Ali Sunal'dan oluşan kadro bu hafta, hem çarşamba hem cuma günü yayınlanacak.

7'den 70'e herkesin beğeniyle izlediği  yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Güldür Güldür Show bu hafta yeni bölümleri ile çarşamba ve cuma akşamları saat 20.00’de Show TV'de ekrana gelecek.

 

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