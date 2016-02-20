Güldür Güldür programına 'Bilal Oğlan' cezası

Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı "Güldür Güldür" adlı komedi programına, "Bilal Oğlan" skeci nedeniyle "uygunsuz dil" cezası kesildiği ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre RTÜK, Show TV’nin izlenme rekorları kıran ve Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı “Güldür Güldür” adlı parodi programına ceza verdi. 8 Ocak’ta yayınlanan bölümünde yer alan “Bilal Oğlan skeci” nedeniyle “uygunsuz dil” cezası geldi.

Gerçek babasının kim olduğunu araştıran Bilal isimli çocuğun komik öyküsünü ‘reality şov' şeklinde veren skeçteki diyaloğun, cezaya konu olan bazı bölümleri şöyle:

Bilal: (Kendilerini sık sık ziyaret eden adamı kastederek) Doğru. İbrahim abiden Allah razı olsun Yeter hanım. Vallahi bazı geceler diyorum, "Abi, gel benim odamda kal". Diyor, "Seni sıkıştırmayayım, ben ananın odasında kalırım." O kadar da iyi bir insan kendisi.

İbrahim: Ayıpsın Bilal, görevimiz.

Bilal: (İbrahim'e) Seni seviyoruz, bunu bilmelisin.

Sunucu Yeter: Bilalim, Bilal oğlan (kahkahalar). Şimdi devam edeceğiz programa. Az sonra annen burda, canlı yayında 70 milyona senin babanın kim olduğunu itiraf edecek. Onun öncesinde Bilal babana bir şey söylemek ister misin?"

Sunucu: (Kadına) 70 milyona şimdi açıklayacaksın. Bilal'in babası kimdir? İtiraf et!

Kadın: İtiraf ediyorum Yeter abla! Bilal'in babası popstar Mesut!

Sunucu: Ver ekrana şu sıfatsızı!

(Stüdyoya getirilen fotoğrafın alt kısmında "Şerefsiz Baba" yazısı bulunmaktadır)

Mesut stüdyoya çağrılır.

Sunucu: Bu sabinin olduğu geceyi biz bilmek istiyoruz.

Aysel: Bana "seni çok seviyorum" didi. Sonra bana "Konser mekanlarının etrafında köfte ekmek var, gel yiyelim" dedi. Sonra ben "ayy, midem şişti köfteden" dedim.

"Gel bana gidelim soda içelim" dedi. Sonra birbirimizin olduk.

İbrahim: Yeter abla, şöyle bir ispatım var. Bakın Bilal'in vitamini köfteden aldığı belli.



