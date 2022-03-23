Güldür Güldür kadrosuna sürpriz transfer

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un kadrosuna Ömür Arpacı katıldı.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı Güldür Güldür Show kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.

Ekranların sevilen ve başarılı ismi Ömür Arpacı, Tufan karakteri ile dahil oldu.

Ömür Arpacı ilk performansıyla büyük beğeni topladı.

Ömür Arpacı kimdir?

Ömür Arpacı, 25 Ocak 1982 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Trabzon’da liseler arası düzenlenen bir tiyatro yarışmasına katılan Ömür Arpacı, o zamanlar kadronun dolu olması nedeniyle yarışmaya alınmadı. Arpacı, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Oyunculuk bölümünde eğitim aldı. Çiçek Taksi dizisinde oynadığı Tenten Cem karakteri ile oyunculuk kariyerine adım atan Ömür Arpacı, daha sonra rol aldığı dizilerle ön plana çıktı.

Kurtlar Vadisi, Kadın İsterse, Fırtına ve Avrupa Yakası isimli dizilerde oynadığı Karadenizli rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu daha sonra Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı "Reis" karakteriyle adını duyurdu. Papatya isimli dizide Cemal karakterine hayat veren oyuncu, Gülse Birsel ve Gani Müjde'nin yazdığı, Haluk Bilginer’in jüri koltuğunda oturduğu skeçlerden oluşan Komedi Türkiye adlı yarışma programında da yer aldı.