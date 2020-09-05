Güldür Güldür'de 'Cumhuriyet' kelimesi 'bip'lendi, Show TV 'sansür yok' dedi

Show TV, dün akşam eski bölümleri yayınlanan Güldür Güldür’de bir sahnede geçen “Cumhuriyet” sözcüğünü sansürlediği öne sürülürken, kanaldan yapılan açıklamada, 'dükü tutmak' ifadesiyle bir arada geçmesinden ötürü 'bip'lendiği ifade edildi.

Odatv'de yer alan habere göre; dün akşam Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’un eski skeçlerinden birinde yapılan sansür ise dikkat çekti.

Skecin sansürsüz son sahnesindeki diyalog şöyle:

-Yeter artık bu halkın sizin gibi sözüm ona soylulardan çektiği. Artık Merzifon’u Merzifonlular yönetecek.

-Ne demek yani bu?

-Merzifon Cumhuriyet’i ilan ediyoruz demek.

-Cumhuriyet ne demek?

-Bizim gibiler dükü tuttu demek.

Güldür Güldür Show’un bu sahnesi dün akşam Show TV’de de yayımlandı. Ancak yayınlanan skecin son sahnesindeki “Cumhuriyet” ifadesi sansürlendi.

Show TV'den açıklama

Show TV yetkilileri, amaçlarının Cumhuriyet’e saygısızlık yapmak olmadığını belirterek, "Aksine Cumhuriyet ile ‘dükü tutmak’ tabirini aynı cümlede geçirmek istemediğimiz için cümlede her iki tabiri de bipledik" ifadelerini kullandı.

Hem hukuki olarak sorun olma ihtimalinin hem de Cumhuriyet’e saygısızlık olarak algılanabileceğinin bu kararı almalarına neden olduğunu belirten yetkililer, “Böyle bir tutum içinde bulunmamız söz konusu olamaz” diye konuştu.

İşte Güldür Güldür Show’un “Amcaoğulları Merzifon’da” başlıklı skecinin sansürsüz hali ve Show TV’de dün akşam yayımlanan sansürlü ve sansürsüz sahneleri....

Sansürsüz sahne...