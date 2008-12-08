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Güldünya buluşması

Aile İçi Şiddete Son Kampanyası için "Güldünya Şarkıları" adlı albümde şarkılarını seslendiren sanatçılar buluştu.

08 Aralık 2008 02:00

Aile İçi Şiddete Son Kampanyası çerçevesinde çıkan "Güldünya Şarkıları" adlı albümde şarkılarını seslendiren ünlü sanatçılar, geçtiğimiz hafta buluştu.

2004 yılında töre cinayetine kurban giden 22 yaşındaki Güldünya'nın ismi konulan albümde, Türkiye'nin 13 ünlü kadın şarkıcısı, şarkılarını bu kez Aile İçi Şiddete Son kampanyasına destek olmak için söyledi. Sezen Aksu,
Ajda Pekkan, Nazan Öncel, Emel Müftüoğlu, Aynur, Zuhal Olcay, Aylin Aslım, Nilüfer, Şebnem Ferah, Şevval Sam, Rojin, Ayten Alpman ve Funda Arar, her biri farklı bir kadın duyarlılığını anlatan, üçü yeni 14 şarkı söyledi.

Renkli davet

Albüme katkısı olanlar geçtiğimiz hafta yemekli bir davette bir araya geldi. "Güldünya Şarkıları"nın çalındığı davet, uzun süre birbirini görmeyen sanatçılar için de sohbet etme, hasret giderme fırsatı yarattı. Ajda Pekkan, Şehrazat, Emel Müftüoğlu, Aylin Aslım, Aynur, Filiz Kerestecioğlu'nun katıldığı davette, projenin mimarları, albümün bir yıl önce İstanbul Valiliği'nin desteğiyle kurulan Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nın daha çok kadına ulaşabilmesi için yapıldığın söyledi.

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