Güldünya albümü çıktı

Türkiye’nin 13 ünlü kadın şarkıcısı, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı için seslerini "Güldünya Şarkıları" adlı albümde birleştirdi.



25 Kasım "Dünya Kadına Yönelik Şiddete Son" gününde piyasaya çıkan albümde; Sezen Aksu'dan Ajda Pekkan'a, Nazan Öncel'den Emel Müftüoğlu'na, Zuhal Olcay'dan Nilüfer'e ve Şebnem Ferah'a kadar, her biri farklı bir kadın duyarlılığını anlatan, üçü yeni 14 şarkı söyledi.



Türkiye’nin 13 ünlü kadın şanatçısı, seslerini kadına yönelik şiddete dikkat çekmek üzere, "Güldünya Şarkıları" adlı albüm için birleştirdi. Tüm dünyada "Kadına Yönelik Şiddete Son" günü olarak anılan 25 Kasım'da piyasaya çıkan albüm için Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nazan Öncel, Emel Müftüoğlu, Aynur, Zuhal Olcay, Aylin Aslım, Nilüfer, Şebnem Ferah, Şevval Sam, Rojin, Ayten Alpman ve Funda Arar, Türkiye'de ilk kez bu proje için bir araya geldi.



Her biri farklı bir kadın duyarlılığını anlatan, üçü yepyeni 14 şarkıdan oluşan Albüm, şiddete karşı çıkan kadınların bir manifestosu niteliğinde. Sürprizi ise, 80’li yılların ortalarından itibaren, hakları için mücadele eden kadınların, sokaklarda, meydanlarda söyledikleri "Kadınlar Vardır" adlı marşın, albüme katkıda bulunan sanatçıların bir kısmı tarafından koro halinde söylenmesi.



Yapımcılığını Hürriyet Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nün üstlendiği ve tüm geliri Hürriyet Gazetesi'nin beş yıl önce temellerini attığı Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası çerçevesinde, İstanbul Valiliği'nin işbirliğiyle kurulan Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na aktarılacak olan Güldünya Şarkıları, başta bir namus cinayetine kurban edilen Güldünya Tören olmak üzere, tüm şiddet mağdurları için söylendi.





25 Kasım'da DMC Müzik'ten piyasaya çıkan "Güldünya Şarkıları" albümünün adını, söylediği şarkıyla birlikte CD kitapçığına yazı da yazan Sezen Aksu koydu. Albümdeki "Kadınlar Vardır" adlı marşı, Nazan Öncel, Aylin Aslım, Aynur, Nilüfer, Zuhal Olcay, Sezen Aksu ve Rojin'den oluşan koro seslendirdi.



"Kız çocuğu maskesi"ni sembol seçen Sezen Aksu, albüme adını veren "Güldünya" adlı şarkıyı seslendirdi.



"Kadın Dediğin" adlı şarkıyı seslendiren Ajda Pekkan, "Kırık pudra kutusu"nu sembol seçti.



"Leyla" adlı şarkıyı seslendiren Nazan Öncel, aile içi şiddeti "Kırmızı kırık topuklu ayakkabı"yla ifade etti.



"Kırık Ruj"u sembol seçen Emel Müftüoğlu, "Adım Kadın" şarkısını seslendirdi.



Albümdeki "Qumrike/Kumrucuk" şarkısını seslendiren Aynur, "Kırık kadın gözlüğü"nü sembol seçti.



Zuhal Olcay, "Neyse" şarkısını seslendirirken "Kırık ayna"yla şiddeti ifade etti.



Temsili resim olarak "Dökülmüş oje"yi seçen Aylin Aslım, "Karar Verdim" adlı şarkıyı seslendirdi.



"Kırılmış camdan kalp"i sembol seçen Nilüfer, "Sanane Kimene" adlı şarkıyı seslendirdi.



"Masum Değiliz" şarkısını seslendiren Şebnem Ferah, "Yaprakları koparılmış kırmızı gül"le şiddeti ifade etti.



"Yırtık kadın elbisesi"yle şiddeti ifade eden Şevval Sam, "Kibritçi Kız" şarkısını söyledi.



"Kopmuş inci kolye"yi sembol seçen Rojin, "Sil Baştan" adlı şarkıyı seslendirdi.



"Ve Tanrı Aşkı Yarattı" adlı şarkıyı seslendiren Ayten Alpman, "Pırlantası düşmüş tektaş"la şiddeti ifade etti.



"Kırık parfüm şişesi"ni sembol seçen Funda Arar, "Dünden Sonra Yarından Önce" adlı şarkıyı seslendirdi.



Aile içi şiddetin sembolü



Bitlis'te amcasının oğlunun tecavüzüne uğrayarak hamile kaldıktan sonra töre korkusuyla annesi ve babası tarafından İstanbul'a gönderilen Güldünya T., Şubat ayında İstanbul'da öldürülmüştü. Ailesi tarafından eski bir tanıdıklarının yanına gönderilen genç kadının iki erkek kardeşi F. ve İrfan, uzun süre izini takip ettikleri Güldünya'yı yol ortasında kurşunlamışlardı. Hastaneye kaldırılan genç kadının hâlâ yaşadığını haber alan iki genç, olaydan 12 saat sonra bir kez daha harekete geçmişler ve öldürücü darbeyi hastane odasında vurmuşlardı. Olay, gazetelere manşet olunca, günlerce konuşulmuş ve tüm Türkiye de tepki göstermişti. Güldünya ismi, aile içi şiddetin sembolü haline gelmişti.





