-Gül: Doğru karar verilecektir DUBAİ (A.A) - 31.01.2012 - Eda Ünlü Özen - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fransa'daki Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için Anayasa Konseyine başvurulmasıyla ilgili olarak, ''Ben Fransızlar'ın kendi ülkelerine böyle büyük bir gölge düşürülmesine müsaade edeceklerini tahmin etmiyordum. Onun için de baştan beri bu konuya dikkat çektim. Gördüğümüz kadarıyla bu süreç böyle gelişiyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi muhakkak ki doğru kararı verecektir'' dedi. Gül, Türk-Japon ortaklığı tarafından inşa edilen Dubai metrosunu gezerken, gazetecilerin soruları üzerine yasanın iptali için Anayasa Konseyine başvurulmasını değerlendirdi. Konuyla ilgili gelişmeleri saat saat takip ettiğini belirten Gül, yasanın senatoda onaylanmasının ardından ''Ümit ediyorum Fransa'da yeteri kadar senatör Anayasa Mahkemesine gidecek imzayı atarlar ve Fransa'nın demokrasisine düşen bu gölgeyi bertaraf ederler ve aslında Fransa'yı kurtarırlar'' dediğini anımsattı. Gül, ''Çünkü inanılmaz bir şey oldu. Dünyadaki reaksiyonu da herkes tahmin edemedi. Bir ülkenin en önemli gücü, hürriyettir. Hürriyetin de en önemli temeli ifade hürriyetidir. İfade hürriyetini yok eden bir şeydi. Ümit ederiz ki bu süreç, sağlıklı bir şekilde devam eder'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, itirazı bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine de ''Ben Fransızlar'ın kendi ülkelerine böyle büyük bir gölge düşürülmesine müsaade edeceklerini tahmin etmiyordum. Onun için de baştan beri bu konuya dikkat çektim. Gördüğümüz kadarıyla bu süreç böyle gelişiyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi muhakkak ki doğru kararı verecektir'' dedi.