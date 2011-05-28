-GÜL'DEN İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, internet kullanımı konusunda kimsenin özgürlüğünün kısıtlanmadığını belirterek, ''Benim görüşüm, temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'de, bazı konular hakkında biriken sorular bulunduğunu belirterek, bu sorulara cevap vereceğini belirtti. Özellikle internet konusunda kendisine yöneltilen çok soru olduğunu ifade eden Gül, kendisine verilen bilgilere göre, kimsenin internet konusunda zorlanmaya tabi tutulmadığını, kimsenin özgürlüğünün kısıtlanmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, ''Özel sektör, ürünlerini aynı şekilde sunmaya devam edecek. Kamu da kendi sorumluluğu gereği, alternatif bir ürün sunacak. Benim görüşüm, temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli. Öte yandan, unutmayalım ki internet, fırtınalı bir okyanus. Gemisini korumak isteyenlere de güvenli limanlar sunulabilmeli'' değerlendirmesinde bulundu. Sözleşmeli öğretmenler ve sağlık personelinin de ''ciddi sıkıntıları olduğunu kabul ettiğini'' ifade eden Gül, ''Ama siz de biliyorsunuz ki bu, çok farklı boyutları olan bir konu. Hükümete gerekli hatırlatmalarda bulundum, bulunmaya devam edeceğim'' dedi. -GÜL'ÜN İZLEDİĞİ FİLMLER- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, izlediği filmleri merak eden takipçilerinin de çok olduğuna işaret ederek, vizyon filmlerini takip ettiğini ama sinemanın vizyon filmlerinden ibaret olmadığını söyledi. Gül, pazar sabahları TRT'de yayımlanan klasik Western'lerden büyük keyif aldığını ve vakti olduğunda izlediğini belirtti. Gül ayrıca, İstanbul ve Ankara'da trafiği kapatmamaya özel önem verdiğini, helikopter ya da deniz yolunu kullandığını vurgulayarak, ''Beşiktaş'ta dün meydana gelen trafik tıkanıklığı bizimle alakalı olmamalı, zira Tarabya'dan Dolmabahçe'ye de deniz yoluyla gidip geldim'' ifadelerini kullandı.