-Gül'den Emekli Sandığı Kanunu'na onay ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile bazı milletlerarası anlaşmaları onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Gül'ün, 6267 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 6268 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 6269 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' ile 6270 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, milletvekili emekli aylıkları, yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı emekli aylığı ödeneğinin yüzde 45'i oranında belirlenecek. Gül, kanunu milletvekili emekli aylıklarını düzenleyen maddesinin bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye iade etmişti. TBMM'de tekrar görüşülerek 17 Ocak'ta kabul edilen düzenlemeye göre, milletvekili emekli aylıkları, yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı emekli aylığı ödeneğinin yüzde 45'i oranında belirlenecek. Daha önceki yasada bu oran yüzde 60 olarak yer almıştı. Yasa, geçmiş dönemlerde iki yıldan az milletvekilliği yapmış ve milletvekili emeklisi olanları da Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilişkilendiriyor. Yasada, geçmişte iki yıl makam temsil tazminatı ödenmiş, milletvekilli olduktan sonra 1 aylık maaşını alır almaz milletvekilliğinden emekli olanların ''İki yıllık süreye tabii olmadıkları''na da açıklık getiriliyor. Milletvekilliği sona erenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanların emekli olduktan sonra 4 yıl süreyle primlerinin TBMM tarafından ödenmesi imkanı, 24. Dönem ile sınırlı tutulmayarak, geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Düzenlemeyle, geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve hak talep edilemeyecek.