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Politika

GÜL'DEN ''YENİ ANAYASA'' VURGUSU İSTANBUL (A.A)

22 Mart 2011 18:41

-GÜL'DEN ''YENİ ANAYASA'' VURGUSU İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının açık olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisinde (TİM) yapılan ve Türkiye genelindeki tüm ihracatçı birliklerinin yönetim ve denetim kurullarının hazır bulunduğu meclis toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, burada yaptığı konuşmada, yeni anayasa çalışmalarına değindi. ''Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı gayet açık'' diyen Gül, Türkiye'nin geçmişte anayasalarını hep reaksiyonel ortamda yaptığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu: ''Onun için de hep bu anayasaların sıkıntıları olmuştur. Yani tepki anayasaları yapılmıştır. İlk defa belki Türkiye'de normal şekilde, sivillerin, bilim adamlarının, siyasetçilerin, herkesin kafa kafaya vererek toplumun arzu ettiği, toplumu yeni bir döneme taşıyacak bir anayasa yapma imkanı vardır. Bunu kaçırmamak gerekir. Bunu yaparken de metodoloji yanlışlarına düşmeden hareket edilirse başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü temel konularda, temel meselelerde Türkiye'de çok büyük bir konsensus vardır. Bunu açıkça görüyoruz. Bu fırsat inşallah kaçmayacaktır. Onun için hepinizin yapıcı önerileri daima değerli olacaktır.''

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