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Politika

GÜL'DEN YAŞ ÜYELERİNE YEMEK ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 16:50

-GÜL'DEN YAŞ ÜYELERİNE YEMEK ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerine verdiği öğle yemeği başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yemek için 12.30 sıralarında Gül'ün konutuna giriş yaptı. Yemeğin başlama saatinden yaklaşık 20 dakika önce Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, yaklaşık 10 dakika önce de Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile diğer asker üyeler konuta toplu halde geldi. Girişlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül'ün, YAŞ üyelerine verdiği yemek 13.30'da başladı.

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