-GÜL'DEN YAŞ ÜYELERİNE İFTAR ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerine iftar verdi. Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki iftara ilk gelenler YAŞ'a katılan komutanlar oldu. Komutanların ardından Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, saat 20.00'de ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. İftarda davetlilere, iftariye tabağı, şehriyeli tavuk çorba, zeytinyağlı mini enginar dolma, yeşil salata, fırın ağzı, Meksika fasulyeli köz patlıcan sotesi ve künefe ikram edileceği öğrenildi.