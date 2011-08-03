T24 LogoT24 Logo
Politika

GÜL'DEN YAŞ ÜYELERİNE İFTAR ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2011 23:34

-GÜL'DEN YAŞ ÜYELERİNE İFTAR ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerine iftar verdi. Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki iftara ilk gelenler YAŞ'a katılan komutanlar oldu. Komutanların ardından Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, saat 20.00'de ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi.  İftarda davetlilere, iftariye tabağı, şehriyeli tavuk çorba, zeytinyağlı mini enginar dolma, yeşil salata, fırın ağzı, Meksika fasulyeli köz patlıcan sotesi ve künefe ikram edileceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24